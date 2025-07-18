Отдых не для всех: кому из пенсионеров светит путевка в санаторий

Для многих украинских пенсионеров санаторий всегда был символом доступного отдыха и оздоровления — местом, где можно было поправить здоровье, насладиться тишиной и спокойствием. Полномасштабная война внесла свои жесткие коррективы в эту традицию, однако возможности для реабилитации остаются.

УНИАН рассказывает, кто сегодня может рассчитывать на полностью бесплатную путевку, а кто — на бесплатное лечение, и как этим воспользоваться.

Курорты в тылу: где сегодня работают санатории

Постоянная угроза обстрелов заставила здравницы переориентироваться. Сегодня санатории функционируют преимущественно в условно безопасных, западных регионах Украины.

Самыми популярными направлениями остаются Трускавец, Моршин, Сходница, Хмельник, Миргород, а также курорты Закарпатья и Сатанова.

Цены на отдых варьируются в широком диапазоне — от 1000 гривен до 12 000 гривен за одноместный номер в сутки, в зависимости от уровня комфорта и комплекса услуг. Однако, как правило, в стоимость путевки уже включено трехразовое питание, базовый курс лечебных процедур и проживание.

Бесплатная путевка: мифы и новая реальность

Многие пенсионеры помнят времена, когда льготные категории могли получить путевку от государства бесплатно. Однако, как объясняет адвокат Ольга Брус, эта норма была существенно изменена.

— Раньше в законе о госбюджете действительно предусматривались бесплатные путевки для пенсионеров с инвалидностью, ветеранов войны, участников боевых действий, — говорит адвокат.

Однако с 2023 года и по 2025-й включительно финансирование по этой статье для большинства категорий не предусмотрено

Простой пенсионер, не имеющий никакого льготного статуса, никогда не имел первоочередного права на бесплатное санаторно-курортное лечение. А сейчас это право потеряли почти все, за одним важным исключением.

Кто может получить путевку

На сегодняшний день единственная категория граждан, для которой государство сохранило право на полностью бесплатное санаторно-курортное лечение, — это лица, вернувшиеся из российского плена.

Если пенсионер относится к этой категории, он имеет право на путевку. Для этого, по словам Ольги Брус, нужно обратиться в Управление социальной защиты населения (УСЗН) по месту жительства или в ЦПАУ с пакетом документов:

Заявление установленного образца.

Копия паспорта и идентификационного кода.

Медицинская справка от семейного врача с указанием необходимого профиля лечения.

Копия документа, подтверждающего факт лишения личной свободы в результате вооруженной агрессии против Украины.

Как получить бесплатное лечение через НСЗУ

Для подавляющего большинства пенсионеров существует другой, вполне реальный путь сэкономить на оздоровлении. Он не покрывает проживание и питание, но позволяет получить бесплатные лечебные и реабилитационные процедуры.

Эта возможность реализуется через Национальную службу здоровья Украины (НСЗУ).

— Когда пенсионер обращается к своему врачу, тот может предоставить ему электронное направление на определенные реабилитационные услуги, — объясняет Ольга Брус.

Эти услуги пациент может получить в одном из санаториев, который имеет соответствующий договор с НСЗУ. По данным адвоката, еще в 2022 году таких санаториев было около двадцати.

Таким образом, хотя эпоха массовых бесплатных путевок временно прошла, у пенсионеров все еще есть реальная возможность получить качественное лечение за государственный счет. Главное — обратиться к своему семейному врачу и узнать о доступных реабилитационных пакетах от НСЗУ.

Раньше мы писали, как перечисляется пенсия работающим пенсионерам в 2025 году.

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