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Отдых не для всех: кому из пенсионеров светит путевка в санаторий

Юлия Хоменко, редактор сайта 18 июля 2025, 15:00
Отдых не для всех: кому из пенсионеров светит путевка в санаторий
Фото Pexels

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