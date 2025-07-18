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Відпочинок не для всіх: кому з пенсіонерів світить путівка в санаторій

Юлія Хоменко, редакторка сайту 18 Липня 2025, 15:00
Відпочинок не для всіх: кому з пенсіонерів світить путівка в санаторій
Фото Pexels

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