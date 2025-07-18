Відпочинок не для всіх: кому з пенсіонерів світить путівка в санаторій

Для багатьох українських пенсіонерів санаторій завжди був символом доступного відпочинку та оздоровлення — місцем, де можна було поправити здоров’я, насолодитися тишею та спокоєм. Повномасштабна війна внесла свої жорсткі корективи у цю традицію, проте можливості для реабілітації залишаються.

УНІАН розповідає, хто сьогодні може розраховувати на повністю безкоштовну путівку, а хто — на безкоштовне лікування, та як цим скористатися.

Курорти в тилу: де сьогодні працюють санаторії

Постійна загроза обстрілів змусила оздоровниці переорієнтуватися. Сьогодні санаторії функціонують переважно в умовно безпечних, західних регіонах України.

Найпопулярнішими напрямками залишаються Трускавець, Моршин, Східниця, Хмільник, Миргород, а також курорти Закарпаття та Сатанова.

Ціни на відпочинок варіюються в широкому діапазоні — від 1000 гривень до 12 000 гривень за одномісний номер на добу, залежно від рівня комфорту та комплексу послуг. Проте, як правило, у вартість путівки вже включено триразове харчування, базовий курс лікувальних процедур та проживання.

Безкоштовна путівка: міфи та нова реальність

Багато пенсіонерів пам’ятають часи, коли пільгові категорії могли отримати путівку від держави безкоштовно. Проте, як пояснює адвокатка Ольга Брус, цю норму було суттєво змінено.

— Раніше у законі про держбюджет справді передбачалися безкоштовні путівки для пенсіонерів з інвалідністю, ветеранів війни, учасників бойових дій, — говорить адвокатка.

Проте з 2023 року і до 2025-го включно фінансування за цією статтею для більшості категорій не передбачене,

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Простий пенсіонер, який не має особливого пільгового статусу, ніколи не мав першочергового права на безкоштовну путівку. А зараз це право втратили майже всі, за одним важливим винятком.

Хто може отримати путівку

На сьогодні єдина категорія громадян, для якої держава зберегла право на повністю безкоштовне санаторно-курортне лікування, — це особи, які повернулися з російського полону.

Якщо пенсіонер належить до цієї категорії, він має право на путівку. Для цього, за словами Ольги Брус, потрібно звернутися до Управління соціального захисту населення (УСЗН) за місцем проживання або до ЦНАПу з пакетом документів:

Заява встановленого зразка.

Копія паспорта та ідентифікаційного коду.

Медична довідка від сімейного лікаря із зазначенням необхідного профілю лікування.

Копія документа, що підтверджує факт позбавлення особистої свободи внаслідок збройної агресії проти України.

Як отримати безкоштовне лікування через НСЗУ

Для переважної більшості пенсіонерів існує інший, цілком реальний шлях зекономити на оздоровленні. Він не покриває проживання та харчування, але дозволяє отримати безкоштовні лікувальні та реабілітаційні процедури.

Ця можливість реалізується через Національну службу здоров’я України (НСЗУ).

— Коли пенсіонер звертається до свого лікаря, той може надати йому електронне направлення на певні реабілітаційні послуги, — пояснює Ольга Брус.

Ці послуги пацієнт може отримати в одному із санаторіїв, який має відповідний договір з НСЗУ. За даними адвокатки, ще у 2022 році таких санаторіїв було близько двадцяти.

Таким чином, хоча епоха масових безкоштовних путівок тимчасово минула, пенсіонери все ще мають реальну можливість отримати якісне лікування за державний кошт. Головне — звернутися до свого сімейного лікаря та дізнатися про доступні реабілітаційні пакети від НСЗУ.

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