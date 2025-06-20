Для тебя Новости

Украинскую военную осудили на 15 лет в РФ — какое дело “шьют” россияне

Мария Дзюба, редактор сайта 20 июня 2025, 19:30
Украинскую военную осудили на 15 лет в РФ — какое дело “шьют” россияне

Загрузка

Ошибка

Ми використовуємо cookies, щоб проаналізувати та покращити роботу нашого сайту, персоналізувати рекламу. Продовжуючи відвідування сайту, ви надаєте згоду на використання cookies та погоджуєтесь з Політикою конфіденційності.
Погоджуюсь