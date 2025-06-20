Украинскую военную осудили на 15 лет в РФ — какое дело “шьют” россияне

Украинская военнослужащая Наталия Балаклицкая получила 15 лет лишения свободы в колонии общего режима по приговору российского суда.

Её обвинили в якобы “совершении терактов” на территории Курской области России.

По информации российских Telegram-каналов, это первый подобный приговор, вынесенный в отношении женщины.

В чем обвинили Балаклицкую?

Российский следственный комитет утверждает, что 41-летняя Наталия Балаклицкая, военнослужащая 116-й отдельной бригады территориальной обороны ВСУ, “незаконно пересекла российско-украинскую границу”.

Ей также инкриминируют “захват частных домов”, “препятствование эвакуации мирных жителей” и “открытие огня по российским военным” в Кореневском и Суджанском районах.

Кроме того, её обвинили в “участии в блокаде Суджи и села Ольговка”.

Балаклицкую признали виновной по статьям “незаконное пересечение государственной границы” и “терроризм”.

Читать по теме С улыбкой вспоминает об убийствах: в Запорожье засудили предателя, которые передавал данные РФ Евгений Дорохин был завербован ФСБ в 2023 году. Коллаборант не чувствует вины или раскаяния за свои преступления.

Другие Приговоры Украинским Военным

Вместе с Наталией Балаклицкой по аналогичным статьям — “незаконное пересечение государственной границы” и “терроризм” — “судили” Александра Дудника.

Его приговорили к 16 годам колонии строгого режима, причём первые три года он проведёт в тюрьме.

По данным Telegram-каналов, ещё в марте во 2-й западный окружной военный суд РФ были переданы дела 115 украинских военных, попавших в плен в Курской области.

Тогда Следственный комитет РФ заявил о вынесении 32 приговоров со сроками лишения свободы от 15 до 17 лет.

Ранее мы рассказывали, как россиянина заочно осудили за пытки полицейских в Снигирёвке. Читай больше об этом преступлении и судебном процессе в материале.

А еще у Вікон есть крутой Telegram и классная Instagram-страница.

Подписывайся! Мы публикуем важную информацию, эксклюзивы и интересные материалы для тебя.