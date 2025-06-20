Українську військову засудили на 15 років в РФ — яку справу “шиють” росіяни

Українська військовослужбовиця Наталія Балаклицька отримала 15 років ув’язнення в колонії загального режиму від російського суду.

Її звинуватили в нібито “вчиненні терактів” на території Курської області Росії.

За інформацією ворожих Telegram-каналів, це перший подібний вирок щодо жінки.

У чому звинуватили Балаклицьку

Російський слідчий комітет стверджує, що 41-річна Наталія Балаклицька, військовослужбовиця 116-ї окремої бригади територіальної оборони ЗСУ, “незаконно перетнула російсько-український кордон”.

Їй також інкримінують “захоплення приватних будинків”, “перешкоджання евакуації мирних жителів” та “відкриття вогню по російських військових” у Коренівському та Суджанському районах.

Крім того, її звинуватили в “участі у блокаді Суджі та села Ольгівка”.

Балаклицьку визнали винною за статтями “незаконний перетин державного кордону” та “тероризм”.

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Інші Вироки Українським Військовим

Разом із Наталією Балаклицькою за аналогічними статтями — “незаконний перетин державного кордону” та “тероризм” — “судили” Олександра Дудника.

Його засудили до 16 років колонії суворого режиму, причому перші три роки він проведе у в’язниці.

За даними Telegram-каналів, ще в березні до 2-го західного окружного військового суду РФ були передані справи 115 українських військових, які потрапили в полон у Курській області.

Тоді Слідчий комітет РФ заявив про винесення 32 вироків зі строками позбавлення волі від 15 до 17 років.

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