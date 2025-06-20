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Українську військову засудили на 15 років в РФ — яку справу “шиють” росіяни

Марія Дзюба, редакторка сайту 20 Червня 2025, 19:30
Українську військову засудили на 15 років в РФ — яку справу “шиють” росіяни

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