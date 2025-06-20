Українську військову засудили на 15 років в РФ — яку справу “шиють” росіяни

Українська військовослужбовиця Наталія Балаклицька отримала 15 років ув’язнення в колонії загального режиму від російського суду. Її звинуватили в нібито “вчиненні терактів” на території Курської області Росії. За інформацією ворожих Telegram-каналів, це перший подібний вирок щодо жінки.У чому звинуватили Балаклицьку Російський слідчий комітет стверджує, що 41-річна Наталія Балаклицька, військовослужбовиця 116-ї окремої бригади територіальної оборони ЗСУ, “незаконно перетнула російсько-український кордон”. Їй також інкримінують “захоплення приватних будинків”, “перешкоджання евакуації мирних жителів” та “відкриття вогню по російських військових” у Коренівському та Суджанському районах. Крім того, її звинуватили в “участі у блокаді Суджі та села Ольгівка”. Балаклицьку визнали винною за статтями “незаконний перетин державного кордону” та “тероризм”. Читати на тему З посмішкою згадує про вбивства: у Запоріжжі засудили зрадника, що передавав дані РФ Євген Дорохін був завербований ФСБ у 2023 році. Колаборант не відчуває провини чи каяття за свої злочини. Інші Вироки Українським Військовим Разом із Наталією Балаклицькою за аналогічними статтями — “незаконний перетин державного кордону” та “тероризм” — “судили” Олександра Дудника. Його засудили до 16 років колонії суворого режиму, причому перші три роки він проведе у в’язниці. За даними Telegram-каналів, ще в березні до 2-го західного окружного військового суду РФ були передані справи 115 українських військових, які потрапили в полон у Курській області. Тоді Слідчий комітет РФ заявив про винесення 32 вироків зі строками позбавлення волі від 15 до 17 років. Раніше ми розповідали, як росіянина засудили заочно за катування поліцейських у Снігурівці. Читай більше про цей злочин та судовий процес у матеріалі. А ще у Вікон є крутий Telegram та класна Instagram-сторінка.Підписуйся! Ми публікуємо важливу інформацію, ексклюзиви та цікаві матеріали для тебе. Теги: війна в Україні, українські військові Якщо побачили помилку, виділіть її, будь ласка, та натисніть Ctrl + Enter