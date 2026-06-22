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Чем отличается кузнечик от саранчи: простое объяснение

Юлия Хоменко, редактор сайта 22 июня 2026, 18:30 3 мин.
Саранча и кузнечик: в чем разница
Фото Pexels

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