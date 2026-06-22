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Чим відрізняється коник від сарани: просте пояснення

Юлія Хоменко, редакторка сайту 22 Червня 2026, 18:30 3 хв.
Сарана та коник: у чому різниця
Фото Pexels

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