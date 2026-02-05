9 миллионов жертв к 2030: почему глобальное сокращение помощи чревато человеческими потерями

Мир стоит на пороге масштабной гуманитарной катастрофы, вызванной не только войнами, но и резким сокращением финансирования программ помощи. Новое исследование, опубликованное в авторитетном медицинском издании The Lancet, рисует мрачную перспективу: если текущие тенденции к снижению поддержки сохранятся, к 2030 году мир может столкнуться с дополнительными 9,4 миллионами смертей.

Как сокращение помощи Запада разрушает медицину в мире

За последний год глобальная система поддержки беднейших стран начала буквально трещать по швам. В раздираемом войной Судане закрываются суповые кухни, в Африке к югу от Сахары катастрофически не хватает лекарств, а в Сомали и Гаити продовольственные пайки сокращаются до критического минимума.

Эксперты называют это демонтажем архитектуры, на строительство которой ушло восемь десятилетий. Раджив Шах, президент Фонда Рокфеллера и бывший руководитель USAID, подчеркивает, что масштабы филантропии сегодня просто не способны компенсировать тот вакуум, который оставляют после себя правительства стран-доноров.

По самому пессимистичному сценарию бюджетных сокращений, количество дополнительных смертей может достичь ошеломляющих 22,6 миллиона.

Поворот на 180 градусов: США и Европа меняют приоритеты

Ключевым фактором кризиса стало радикальное изменение стратегии Запада. После ликвидации Агентства США по международному развитию администрацией Трампа, Вашингтон сосредоточился на концепции Америка прежде всего. Государственный департамент США в своих заявлениях прямо называет старую модель помощи неэффективной и создавшей глобальную культуру зависимости.

Однако Соединенные Штаты не одиноки в этом стремлении. Франция, Германия и Великобритания также значительно урезали свои иностранные расходы, отдавая приоритет внутренним нуждам на фоне экономической нестабильности. Организация экономического сотрудничества и развития прогнозирует, что в 2025 году объемы помощи упадут еще на 9–17%.

Почему Lancet прогнозирует 9,4 миллиона смертей к 2030 году

Государственный секретарь США Марко Рубио и другие сторонники реформ утверждают, что иностранная помощь должна стимулировать страны помогать себе самостоятельно через торговлю и инвестиции, а не постоянные дотации. С этим согласны и некоторые правительства развивающихся стран. Однако проблема заключается в скорости этих изменений: старая система разрушается быстрее, чем создается новая коммерческая инфраструктура.

Наибольшее беспокойство врачей вызывает возможный реванш заболеваний, которые считались обузданными: ВИЧ/СПИДа, малярии и туберкулеза. Даже технические сбои, такие как прекращение логистической поддержки транспортировки антибиотиков, могут разрушить целые локальные системы здравоохранения.

В сложной системе, если вы вынимаете даже одну деталь, вы разрушаете все, — констатирует Давиде Раселла из Барселонского института глобального здоровья.

Несмотря на жесткую риторику администрации, в Конгрессе США обсуждается законопроект, который может выделить около 9,4 миллиарда долларов на международное здравоохранение в 2026 финансовом году. Это значительно больше, чем требовал Белый дом, но всё же на несколько миллиардов меньше бюджетов предыдущих лет.

Пока мировые лидеры спорят об эффективности гуманитарных моделей, миллионы людей в самых хрупких точках планеты оказались в ситуации, когда их жизнь зависит от цифр в бюджетах стран, расположенных за тысячи километров от них. Эксперты резюмируют: то, что сейчас происходит — это не просто смена политики, это гуманитарная катастрофа в реальном времени.

