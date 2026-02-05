9 мільйонів жертв до 2030: чому глобальне скорочення допомоги загрожує людськими втратами

Світ стоїть на порозі масштабної людської катастрофи, спричиненої не лише війнами, а й різким скороченням фінансування гуманітарних програм. Нове дослідження, оприлюднене в авторитетному медичному виданні The Lancet, малює похмуру перспективу: якщо поточні тенденції до зниження допомоги збережуться, до 2030 року світ може побачити додаткові 9,4 мільйона смертей.

Як скорочення допомоги Заходу руйнує медицину у світі

Протягом останнього року глобальна система підтримки бідних країн почала буквально тріщати по швах. У Судані, що роздирається війною, закриваються супові кухні, в Африці на південь від Сахари катастрофічно бракує ліків, а в Сомалі та Гаїті продовольчі пайки скорочуються до критичного мінімуму.

Експерти називають це демонтажем архітектури, на будівництво якої пішло вісім десятиліть. Раджив Шах, президент Фонду Рокфеллера та колишній керівник USAID, наголошує, що масштаби філантропії сьогодні просто не здатні компенсувати той вакуум, який залишають після себе уряди країн-донорів.

За найбільш песимістичним сценарієм бюджетних скорочень, кількість додаткових смертей може сягнути приголомшливих 22,6 мільйона.

Поворот на 180 градусів: США та Європа змінюють пріоритети

Ключовим фактором кризи стала радикальна зміна стратегії Заходу. Після ліквідації Агентства США з міжнародного розвитку (USAID) адміністрацією Трампа, Вашингтон зосередився на концепції Америка перш за все. Державний департамент США у своїх заявах прямо називає стару модель допомоги неефективною та такою, що створила глобальну культуру залежності.

Однак Сполучені Штати не поодинокі в цьому прагненні. Франція, Німеччина та Велика Британія також значно урізали свої іноземні видатки, віддаючи перевагу внутрішнім потребам на тлі економічної нестабільності. Організація економічного співробітництва та розвитку прогнозує, що у 2025 році обсяги допомоги впадуть ще на 9–17%.

Чому Lancet прогнозує 9,4 мільйона смертей до 2030 року

Державний секретар США Марко Рубіо та інші прихильники реформ стверджують, що іноземна допомога має стимулювати країни допомагати собі самостійно через торгівлю та інвестиції, а не постійні дотації. З цим погоджуються і деякі уряди країн, що розвиваються. Проте проблема полягає в швидкості цих змін: стара система руйнується швидше, ніж створюється нова комерційна інфраструктура.

Найбільше занепокоєння лікарів викликає можливий реванш захворювань, які вважалися приборканими: ВІЛ/СНІДу, малярії та туберкульозу. Навіть технічні збої, такі як припинення логістичної підтримки транспортування антибіотиків, можуть зруйнувати цілі локальні системи охорони здоров’я.

У складній системі, якщо ви виймаєте навіть одну деталь, ви руйнуєте все, — констатує Давіде Раселла з Барселонського інституту глобального здоров’я.

Незважаючи на жорстку риторику адміністрації, у Конгресі США обговорюється законопроєкт, який може виділити близько 9,4 мільярда доларів на міжнародну охорону здоров’я у 2026 році. Це значно більше, ніж вимагав Білий дім, але все одно на кілька мільярдів менше за бюджети попередніх років.

Поки світові лідери сперечаються про ефективність гуманітарних моделей, мільйони людей у найкрихкіших точках планети опинилися в ситуації, коли їхнє життя залежить від цифр у бюджетах країн, розташованих за тисячі кілометрів від них. Експерти резюмують: те, що зараз відбувається — це не просто зміна політики, це «людська катастрофа в реальному часі.

