Украина и Германия начали переговоры касательно возвращения украинцев: почему и что известно

Много украинцев выехали за границу, поэтому наша страна потеряла много человеческого ресурса. Украина пытается вернуть граждан и всячески поощряет их.

Украина начала переговоры с представителями Германии для дальнейшего возвращения граждан на Родину. В Евросоюзе прилагают много усилий, чтобы интегрировать украинцев, но не занимаются манипуляциями касательно вопроса возвращения их домой.

Заместитель министра экономики, торговый представитель Украины Тарас Качка во время дискуссии в Давосе рассказал, что разрабатывается решение, которое поощрит украинцев возвращаться домой.

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Он говорит, что Украина, прежде всего, может предложить инфраструктурные решения, предоставить жилье, рабочие места. В то же время, немецкая сторона может направить часть помощи, которую она предоставляет беженцам, чтобы они возвращались.

О возвращении украинцев домой

Отмечается, что сейчас только начались переговоры Украины и Германии, чтобы вернуть людей домой. Но в течение этого года или следующего какого-либо конкретного решения ждать не стоит.

— Мы видим желание партнеров иметь общую политику в этой области. Несмотря на кризис беженства в Евросоюзе, украинских беженцев не рассматривают как составляющую этого кризиса. Для нас это оптимистично, — отметил Качка.

Украинцы в странах ЕС являются кадровым ресурсом, поэтому многие страны соревнуются за них. Украина хочет вернуть этих людей, а партнеры хотят иметь общую политику по этим вопросам.

— Мы знаем, что Польша, Германия и Чехия соревнуются за украинцев. Для этих стран рынок занятости — это основа реформы производства для достижения роста ВВП, — акцентировал замминистра.

Много украинских беженцев находятся в Германии. Ранее мы рассказывали, какие изменения ждут украинских беженцев в Германии.

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