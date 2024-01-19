Україна та Німеччина почали переговори щодо повернення українців: чому та що відомо

Багато українців виїхали за кордон, тож наша країна втратила багато людського ресурсу. Україна намагається повернути громадян та усіляко заохочує їх.

Україна розпочала переговори з представниками Німеччини для подальшого повернення наших громадян на Батьківщину. У Євросоюзі докладають багато зусиль, щоб інтегрувати українців, але не займаються маніпуляціями щодо питання повернення їх додому.

Заступник міністра економіки, торговий представник України Тарас Качка під час дискусії у Давосі розповів, що розробляється рішення, яке заохотить українців повертатися додому.

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Він говорить, що Україна насамперед може запропонувати інфраструктурні рішення, надати житло, робочі місця. Водночас німецька сторона може скерувати частину допомоги, яку вона надає біженцям, щоб вони поверталися.

Про повернення українців додому

Зазначається, що зараз лише розпочалися переговори України та Німеччини, щоб повернути людей додому. Але протягом цього чи наступного року якогось конкретного рішення чекати не варто.

— Ми бачимо бажання партнерів мати спільну політику в цій галузі. Попри кризу біженства в Євросоюзі, українських біженців не розглядають як складову цієї кризи. Для нас це є оптимістичним, — зазначив Качка.

Українці в країнах ЄС є кадровим ресурсом, тому багато країн змагаються за них. Україна хоче повернути цих людей, а партнери хочуть мати спільну політику в цих питаннях.

— Ми знаємо, що Польща, Німеччина та Чехія змагаються за українців. Для цих країн ринок зайнятості — це основа реформи виробництва для досягнення зростання ВВП, — акцентував заступник міністра.

Багато українських біженців перебувають у Німеччині. Раніше ми розповідали, які зміни чекають на українських біженців у Німеччині.

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