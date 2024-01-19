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Україна та Німеччина почали переговори щодо повернення українців: чому та що відомо

Богдана Макалюк, журналістка сайту 19 Січня 2024, 12:30
Україна та Німеччина почали переговори про повернення українців
Фото: Pexels

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