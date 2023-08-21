В США продлили и расширили действие статуса временной защиты для украинских беженцев

Военные действия в Украине продолжаются, ситуация на фронте остается сложной, потому что россияне не планируют отступать или оставлять украинцев в покое, пока мы не дадим им достойный отпор.

Поэтому многие страны-партнеры помогают украинским беженцам на своей территории. США объявила о продолжении действия статуса временной защиты и даже расширила список действий этой защиты.

Детальнее об этом — в материале.

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Временная защита для украинцев в США

Министерство национальной безопасности США объявило о продлении действия статуса временной защиты для украинцев-беженцев до 19 апреля 2025 года. Об этом сообщил министр внутренней безопасности США Алехандро Майоркас.

Продолжающееся военное вторжение России в Украину и вызванный этим гуманитарный кризис требуют, чтобы Соединенные Штаты продолжали предлагать безопасность и защиту украинцам. Они, возможно, не смогут вернуться в свою страну — заявил Алехандро Майоркас.

Как сообщается, это вызвано чрезвычайными и временными условиями в Украине, которые препятствуют безопасному возвращению лиц.

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Речь также идет о расширении действия статуса. Теперь подаваться на временную защиту украинцев в США могут и беженцы из Украины, которые проживали в США по состоянию на 16 августа 2023 года.

Также студенты из Украины, которые учатся в США и находятся в стране по визе F-1, смогут подать запрос на разрешение на работу и снизить нагрузку, не теряя визу на время действия временной защиты.

— Мы будем продолжать оказывать поддержку гражданам Украины из-за этой временной формы гуманитарной помощи, — добавил министр внутренней безопасности США.

В настоящее время в США таким статусом воспользовались 26 тыс. человек из Украины. Еще более 166 тыс. могут это сделать.

Те беженцы из Украины, которые хотят продлить действие своего статуса временной защиты, должны своевременно перерегистрироваться. Происходит это в течении 60-дневного периода перерегистрации с 21 августа 2023 по 20 октября 2023, чтобы гарантировать непрерывное сохранение своего TPS и разрешения на работу.

— Осознавая, что не все повторно зарегистрированные лица могут получить новый документ о разрешении на трудоустройство (EAD) до истечения срока действия текущего EAD, Служба гражданства и иммиграции США (USCIS) автоматически продлевает EAD, выданные ранее до 19 октября 2024 года, — говорится в сообщении.

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