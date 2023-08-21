У США продовжили та розширили дію статусу тимчасового захисту для українських біженців

Військові дії в Україні тривають, ситуація на фронті залишається складною, бо росіяни не планують відступати чи давати українцям спокій, доки ми не дамо їм гідну відсіч.

Через це багато країн-партнерів допомагають українським біженцям на своїй території. США оголосила про продовження дії статусу тимчасового захисту і навіть розширила перелік дій цього захисту.

Детальніше про це — у матеріалі.

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Тимчасовий захист для українців у США

Міністерство національної безпеки США оголосило про подовження дії статусу тимчасового захисту для українців-біженців до 19 квітня 2025 року. Про це повідомив міністр внутрішньої безпеки США Алехандро Майоркас.

Військове вторгнення Росії в Україну, що триває, і викликана цим гуманітарна криза вимагають, щоб Сполучені Штати продовжували пропонувати безпеку та захист українцям, які, можливо, не зможуть повернутися до своєї країни — заявив Алехандро Майоркас.

Як повідомляється, це спричинено надзвичайними та тимчасовими умовами в України, які перешкоджають безпечному поверненню осіб.

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Йдеться також про розширення дії статусу. Тепер подаватися на тимчасовий захист українців у США можуть й ті біженці з України, які проживали у США станом на 16 серпня 2023 року.

Також студенти з України, які навчаються в США і перебувають в країні за візою F-1, зможуть подати запит на дозвіл на роботу та зменшити навантаження, не втрачаючи візу на час дії тимчасового захисту.

— Ми продовжуватимемо надавати підтримку громадянам України через цю тимчасову форму гуманітарної допомоги, — додав міністр внутрішньої безпеки США.

Нині в США таким статусом скористалися 26 тис. осіб з України. Ще понад 166 тис. можуть це зробити.

Ті біженці з України, які хочуть продовжити дію свого статусу тимчасового захисту, повинні своєчасно перереєструватися протягом 60-денного періоду перереєстрації з 21 серпня 2023 року по 20 жовтня 2023 року, щоб гарантувати безперервне збереження свого TPS і дозволу на роботу.

— Усвідомлюючи, що не всі повторно зареєстровані особи можуть отримати новий документ про дозвіл на працевлаштування (EAD) до закінчення терміну дії поточного EAD, Служба громадянства та імміграції США (USCIS) автоматично подовжує EAD, видані раніше, до 19 жовтня 2024 року, — йдеться у повідомленні.

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