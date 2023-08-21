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У США продовжили та розширили дію статусу тимчасового захисту для українських біженців

Вікторія Мельник, редакторка сайту 21 Серпня 2023, 12:05
Тимчасовий захист для біженців у США
Фото: Pexels

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