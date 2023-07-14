Яка середня зарплата в США 2023 та представники яких професій заробляють найменше: суми

Існує думка, що саме у США працівникам платять одні з найвищих зарплат. На який рівень доходу можна розраховувати, живучи в Америці, й що потрібно знати про зарплати у США — читай у матеріалі.

Середня зарплата у США: особливості нарахування

В Україні порівнюють прибутки за місяць роботи. Але у США все по-іншому. Для обчислення місячної зарплати необхідно поділити річну з/п на 12 місяців. Адже там заведено оцінювати заробіток одразу за цілий рік.

Окрім цього, є низка працівників, які отримують дохід раз на тиждень.

Але в розмовах все-таки згадують про суми саме за рік (або фіксовану погодинну ставку). Для обчислення краще помножити годинну ставку працівника на 8 годин праці, а потім помножити це число на 20 (це — приблизна кількість робочих днів на місяць).

Зараз також дивляться

Як встановлюється середня зарплата у США

Якщо говорити про середню зарплату в Америці, то це не лише про доходи, які покривають найнеобхідніше (фізіологічні потреби), а й про оплату рахунків, житла (якщо немає свого), автомобіля, утримання сім’ї та накопичення на пенсію.

Кожен штат встановлює свій середній рівень доходу. Наприклад, найбільші зарплати у 2023 році виплачують у Нью-Йорку, Алясці, Каліфорнії, Коннектикуті тощо.

Зарплата в США у 2023 році: середні цифри за тиждень роботи

За даними американського Федерального бюро статистики, середній тижневий заробіток становив $996 для жінок та $1186 для чоловіків у першому кварталі 2023 року. При цьому, якщо говорити про найвищі зарплати в США, то їх отримують лікарі, топменеджери, пілоти, архітектори тощо.

Яка середня зарплата в США за годину 2023

Середня зарплата в США на початку 2023 року дорівнювала $28,26 на годину. Тобто приблизно $4521,6 на місяць. Це трохи вище, ніж наприкінці минулого року. Тоді середня годинна ставка оцінювалася у $27,33.

Мінімальна та середня зарплата в США 2023

Мінімальна зарплата в США за годину — приблизно $8. Це дорівнює $1160 на місяць і $13920 на рік. Важливо, що деякі американські штати підвищують мінімальну зарплату самостійно. Найчастіше мінімальну зарплату одержують:

прибиральники;

мийники;

продавці;

доглядальниці;

кур’єри.

Коли шукаєш роботу, значну роль відіграє співбесіда з роботодавцем. Раніше ми розповідали, чого не можна казати на співбесіді.

А ще у Вікон є свій Telegram-канал. Підписуйся, аби не пропустити найцікавіше!