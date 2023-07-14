Яка середня зарплата в США 2023 та представники яких професій заробляють найменше: суми

Анна Голішевська, редакторка сайту 14 Липня 2023, 22:00
Зарплата
Фото: Unsplash

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