Какая средняя зарплата в США 2023 и представители каких профессий зарабатывают меньше всего: суммы

Существует мнение, что именно в США работникам платят одни из самых высоких зарплат. На какой уровень дохода можно рассчитывать при жизни в Америке, и что нужно знать о зарплатах в США — читай в материале.

Средняя зарплата в США: особенности начисления

В Украине сравнивают доходы за месяц работы. Но в США все по-другому. Для вычисления месячной зарплаты нужно поделить годовую зарплату на 12 месяцев.

Ведь там принято оценивать заработок сразу за целый год.

Кроме этого, есть ряд работников, которые получают доход раз в неделю. Но в разговорах, все же, упоминают о суммах за год или же фиксированную почасовую ставку. Для вычисления лучше умножить часовую ставку работника на 8 часов труда, и умножить это число на 20 (это — примерное количество рабочих дней в месяц).

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Как устанавливается средняя зарплата в США

Если говорить о средней зарплате в Америке, то это — не только о доходах, которые покрывают самое необходимое (физиологические потребности), но и об оплате счетов, жилья (если нет своего), автомобиля, содержании семьи и накоплениях на пенсию.

В США каждый штат устанавливает свой средний уровень дохода. Например, самые большие зарплаты в 2023 году выплачивают в Нью-Йорке, Аляске, Калифорнии, Коннектикуте и т.д.

Зарплата в США в 2023 году: средние цифры за неделю работы

Согласно данным американского Федерального бюро статистики, средний недельный заработок составлял $996 для женщин и $1186 для мужчин в первом квартале 2023 года.

При этом, если говорить о самых высоких зарплатах в США, то самые большие доходы получают: врачи, топ-менеджеры, пилоты, архитекторы и т.д.

Какая средняя зарплата в США в час 2023

Средняя зарплата в США в начале 2023 года равнялась $28,26 в час. То есть, примерно $4521,6 в месяц. Это немного выше, чем в конце прошлого года. Тогда средняя часовая ставка оценивалась в $27,33.

Минимальная и средняя зарплата в США 2023

Минимальная зарплата в США в час — примерно $8. Это равно $1160 в месяц и $13 920 в год. Важно, что некоторые американские штаты повышают минимальную зарплату самостоятельно. Чаще всего минимальную зарплату получают:

уборщики;

мойщики;

продавцы;

сиделки;

курьеры.

Когда ищешь работу, значительную роль играет собеседование с работодателем. Ранее мы рассказывали, чего нельзя говорить на собеседовании.

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