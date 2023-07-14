Какая средняя зарплата в США 2023 и представители каких профессий зарабатывают меньше всего: суммы

Существует мнение, что именно в США работникам платят одни из самых высоких зарплат. На какой уровень дохода можно рассчитывать при жизни в Америке, и что нужно знать о зарплатах в США — читай в материале.
В Украине сравнивают доходы за месяц работы. Но в США все по-другому. Для вычисления месячной зарплаты нужно поделить годовую зарплату на 12 месяцев.
Ведь там принято оценивать заработок сразу за целый год.
Ведь там принято оценивать заработок сразу за целый год.
Кроме этого, есть ряд работников, которые получают доход раз в неделю. Но в разговорах, все же, упоминают о суммах за год или же фиксированную почасовую ставку. Для вычисления лучше умножить часовую ставку работника на 8 часов труда, и умножить это число на 20 (это — примерное количество рабочих дней в месяц).
Если говорить о средней зарплате в Америке, то это — не только о доходах, которые покрывают самое необходимое (физиологические потребности), но и об оплате счетов, жилья (если нет своего), автомобиля, содержании семьи и накоплениях на пенсию.
В США каждый штат устанавливает свой средний уровень дохода. Например, самые большие зарплаты в 2023 году выплачивают в Нью-Йорке, Аляске, Калифорнии, Коннектикуте и т.д.
Согласно данным американского Федерального бюро статистики, средний недельный заработок составлял $996 для женщин и $1186 для мужчин в первом квартале 2023 года.
При этом, если говорить о самых высоких зарплатах в США, то самые большие доходы получают: врачи, топ-менеджеры, пилоты, архитекторы и т.д.
Средняя зарплата в США в начале 2023 года равнялась $28,26 в час. То есть, примерно $4521,6 в месяц. Это немного выше, чем в конце прошлого года. Тогда средняя часовая ставка оценивалась в $27,33.
Минимальная зарплата в США в час — примерно $8. Это равно $1160 в месяц и $13 920 в год. Важно, что некоторые американские штаты повышают минимальную зарплату самостоятельно. Чаще всего минимальную зарплату получают:
Когда ищешь работу, значительную роль играет собеседование с работодателем. Ранее мы рассказывали, чего нельзя говорить на собеседовании.
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