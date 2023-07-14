Какая средняя зарплата в США 2023 и представители каких профессий зарабатывают меньше всего: суммы

Анна Голишевская, редактор сайта 14 июля 2023, 22:00
Зарплата
Фото: Unsplash

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