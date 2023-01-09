Получи то, чего достоин(-йна)! Как договориться о лучшей зарплате: советы эксперта с Гарварда

Всегда наступает момент, когда нам нужно искать работу. Хочется, чтобы работа не только нравилась и доставляла удовольствие, но и обеспечивала хорошей заработной платой. Иногда из-за элементарных ошибок или застенчивости люди могут получать за свою работу меньше, чем коллега в другой фирме.

Эксперт из Harvard business school Пейдж Коэн поделилась советами, как договориться о лучшей зарплате на работе.

Как договориться о лучшей зарплате на работе

Изучение средней зарплаты на рынке

Прежде чем договариваться о заработной плате, нужно узнать, сколько получают специалисты в твоей сфере в других фирмах или компаниях.

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Это поможет узнать, справедливое ли первоначальное предложение от работодателя и сможешь ли ты потом просить повышения. Если не обратить на это внимание, то можно получать меньшую зарплату, чем твой (твоя) коллега.

Анализ данных

При разговоре с работодателем о зарплате важно иметь аргументы. Следует записать себе, какую сумму получают специалисты твоей сферы в других компаниях.

Эксперт говорит: если ты будешь полагаться на реальные данные и официальные цифры, то будешь иметь более высокие шансы на успех.

Узнай диапазон зарплаты

На собеседовании нужно спрашивать, на какой минимум и максимум заработной платы ты можешь рассчитывать. Иногда люди соглашаются на низкую сумму, потому что не знают возможностей.

Особенно стоит на это обратить внимание, если ты берешься за новую для себя деятельность. Следует исследовать, сколько платят новичкам и профессионалам. Это также позволит понять, на что можно рассчитывать со временем.

Проси больше, чем хочешь

Пейдж Коэн объясняет: лучшее, что ты можешь сделать, — попросить более высокую зарплату, чем действительно хочешь. Тогда это даст пространство для обсуждения. Более того! Это повышает шансы получить ту зарплату, которую хочешь.

Однако следует не заигрываться и не указывать слишком большую сумму. Так можно остаться без потенциального рабочего места.

Спрашивай о других преимуществах

Каждая компания может обладать рядом преимуществ, которые напрямую не входят в сумму заработной платы. Поэтому нужно спрашивать, есть ли у компании медицинское страхование, абонементы в спортзал и т.д.

Возможно, эти бонусы станут решающими при обсуждении потенциальной зарплаты.

Когда ищешь работу, значительную роль играет собеседование с работодателем. Ранее мы рассказывали, чего нельзя говорить на собеседовании.

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