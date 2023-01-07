Не становись “красным флажком”: стоп-фразы, которые отпугивают работодателей

Получить работу мечты не всегда легко. Самым сложным этапом часто становится собеседование. Нервы, эмоции и желание заполучить должность порой все портят, и ты можешь не пройти дальше. Что отпугивает работодателей и чего нельзя говорить на собеседовании? Читай список стоп-фраз от UNICEF в нашем материале.
UNICEF Ukraine поделились простыми, но очень важными советами, как не стать “красным флажком” среди кандидатов на вакансию. Так что если ты как раз ищешь работу, они тебе точно пригодятся.
Если тебя пригласили на собеседование, забудь о таких фразах:
Если ты волнуешься во время разговора с рекрутером, предложи ему (ей) созвониться в другое (определенное) время или перейти в формат переписки.
Если ты волнуешься во время разговора с рекрутером, предложи ему (ей) созвониться в другое (определенное) время или перейти в формат переписки.
Современные компании ищут мотивированную личность с определенным набором качеств, гармонично вписывающихся в коллектив. Если твои вопросы в основном о материальном, вряд ли удастся получить желаемую работу.
Современные компании ищут мотивированную личность с определенным набором качеств, гармонично вписывающихся в коллектив. Если твои вопросы в основном о материальном, вряд ли удастся получить желаемую работу.
По таким фразам работодатель видит, кто “любит” создавать дополнительные проблемы и кому сложнее “угодить”.
По таким фразам работодатель видит, кто “любит” создавать дополнительные проблемы и кому сложнее “угодить”.
Эти правила помогут тебе качественно подготовиться к собеседованию с рекрутером, а затем получить работу мечты. Запоминай их и покоряй новые вершины своей карьеры.
Ранее мы рассказывали, как удачно пройти собеседование и получить желаемую работу.
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