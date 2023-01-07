Не становись “красным флажком”: стоп-фразы, которые отпугивают работодателей

Получить работу мечты не всегда легко. Самым сложным этапом часто становится собеседование. Нервы, эмоции и желание заполучить должность порой все портят, и ты можешь не пройти дальше. Что отпугивает работодателей и чего нельзя говорить на собеседовании? Читай список стоп-фраз от UNICEF в нашем материале.

Чего нельзя говорить на собеседовании: список стоп-фраз от UNICEF

UNICEF Ukraine поделились простыми, но очень важными советами, как не стать “красным флажком” среди кандидатов на вакансию. Так что если ты как раз ищешь работу, они тебе точно пригодятся.

Если тебя пригласили на собеседование, забудь о таких фразах:

Сейчас также смотрят

“А чем вы вообще занимаетесь” или “Не помню, чтобы подавал(-а) резюме к вам” или “Напомните, а что за позиция”. Если сказать такое на собеседовании, рекрутер поймет, что ты не заинтересован(-а) в вакансии, а еще это вызовет вопрос, почему ты до сих пор не нашел(-ла) работу, если присылал(-а) много резюме.

или или Если сказать такое на собеседовании, рекрутер поймет, что ты не заинтересован(-а) в вакансии, а еще это вызовет вопрос, почему ты до сих пор не нашел(-ла) работу, если присылал(-а) много резюме. Да, нет, не знаю. Короткие односложные ответы на открытые вопросы не понравятся ни одному работодателю. Отвечай исчерпывающе и интересно.

Если ты волнуешься во время разговора с рекрутером, предложи ему (ей) созвониться в другое (определенное) время или перейти в формат переписки.

“А я сейчас вам расскажу такую историю” , а потом десятиминутный монолог или стендап. Такого точно делать не следует. Собеседование имеет временные рамки, и, если тебя не спрашивали о личном, не стоит и начинать.

, а потом десятиминутный монолог или стендап. Такого точно делать не следует. Собеседование имеет временные рамки, и, если тебя не спрашивали о личном, не стоит и начинать. “Ого, вау, вы первые, кто мне позвонил” — занимает почетное место в антирейтинге. Даже если это так, не стоит рассказывать об этом работодателю. Неконтролируемый восторг добавляет сомнений. Выражать эмоции — нормально и приемлемо, но контролируй их интенсивность.

занимает почетное место в антирейтинге. Даже если это так, не стоит рассказывать об этом работодателю. Неконтролируемый восторг добавляет сомнений. Выражать эмоции нормально и приемлемо, но контролируй их интенсивность. “Для меня важно развитие”. Эта фраза не противопоказана, но будь готов(-а) к продолжению темы, ведь рекрутер может спросить, что именно для тебя является развитием и подобное. Так проверяют, заучены ли у тебя фразы.

“Я в процессе”. Пребывание в стадии чего-то, например, изучения английского выглядит для рекрутера как завуалирование противоположного. Проще сказать, что ты именно в процессе изучения языков, чем признаться, что нет.

Пребывание в стадии чего-то, например, изучения английского выглядит для рекрутера как завуалирование противоположного. Проще сказать, что ты именно в процессе изучения языков, чем признаться, что нет. “А что по плюшкам/деньгам/бонусам” и множество подобных вопросов об отпуске, страховке, социальном пакете. Если ты начинаешь разговор с этих вопросов, у рекрутера появится понимание, что кандидат ищет выгоду и не заинтересован в качественной работе, развитии и подобное.

Современные компании ищут мотивированную личность с определенным набором качеств, гармонично вписывающихся в коллектив. Если твои вопросы в основном о материальном, вряд ли удастся получить желаемую работу.

“Йоу, все ок” и обращение на “ты” в ответ на “вы”. Многие компании переходят на неформальный стиль работы, но не забывай об элементарной вежливости.

Многие компании переходят на неформальный стиль работы, но не забывай об элементарной вежливости. “Я вам советую, как человек с опытом”, “Вы еще пожалеете о своем решении”, “Вообще-то у меня 100 оферов”. Угрозами и манипуляциями хорошую работу не получить. То же касается и “профессиональных” советов. Это то, чего нельзя говорить на собеседовании.

Угрозами и манипуляциями хорошую работу не получить. То же касается и “профессиональных” советов. Это то, чего нельзя говорить на собеседовании. “Я закрываю ноутбук в 17:59, и доплачивайте за переработку”. Это честная позиция, но она вызывает тревогу у рекрутера. Это чаще всего касается интеллектуальной работы, где переработка — часть рабочей жизни.

По таким фразам работодатель видит, кто “любит” создавать дополнительные проблемы и кому сложнее “угодить”.

Эти правила помогут тебе качественно подготовиться к собеседованию с рекрутером, а затем получить работу мечты. Запоминай их и покоряй новые вершины своей карьеры.

Ранее мы рассказывали, как удачно пройти собеседование и получить желаемую работу.

А еще у Вікон есть свой Telegram-канал. Подписывайся, чтобы не пропустить самое интересное!