Как найти свое предназначение и не работать над ненавистным делом — советы от UNICEF

Обычно работа занимает треть жизни человека, поэтому выбирать дело для заработка стоит не только за денежное вознаграждение, но и по зову души и сердца.
Эль Луна в своей книге Между надо и хочу описывает разницу между работой и призванием: “Работа — это нечто, что человек выполняет преимущественно с 09:00 до 18:00 и получает обратно деньги. Призвание — дело, к которому нас тянет независимо от шансов разбогатеть или стать известными, потому что награда — сама работа”.
Как же найти свое предназначение и не ошибиться с выбором дела — UNICEF дает советы.
Для начала следует понимать, что вполне нормально не знать, чего на самом деле хочешь и чем тебе лучше заниматься, до взрослого возраста. Иногда человек находит свое призвание и после 50 лет!
Чтобы понять, чего ты хочешь, нужно уметь рефлексировать и заниматься самоанализом. С этим может помочь психолог и HR-специалист. Это необходимый шаг в определении своего дела и своих желаний, потому что дело — это продолжение нашего Я.
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Знание о себе в период, когда социум еще не успел подстроить тебя под себя — искреннее понимание собственных желаний.
Знание о себе в период, когда социум еще не успел подстроить тебя под себя — искреннее понимание собственных желаний.
Если второй вариант тебе импонирует больше, то пора менять свою жизнь.
Если второй вариант тебе импонирует больше, то пора менять свою жизнь.
Будь смелым(-ой) в своих начинаниях, но не горячись, если не чувствуешь уверенности в новом деле. И не дави на себя, если морально и физически не готов(-а). Начинать надо всегда с малого: например, если ты давно мечтал(-а) стать ІТ-шником, то начни с прочтения нашего материала — а дальше действуй по собственным ощущениям!
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