Як знайти своє призначення та не працювати над ненависною справою — поради від UNICEF

Зазвичай робота займає третину життя людини, тож обирати справу для заробітку варто не лише за грошову винагороду, а за покликом душі та серця.
Ель Луна у своїй книжці Між треба та хочу описує різницю між роботою та покликанням так: “Робота — це щось, що людина виконує переважно з 09:00 до 18:00 і за що отримує гроші. Покликання — справа, до якої нас тягне незалежно від шансів розбагатіти чи стати відомими, бо винагородою є сама робота”.
То як же знайти своє призначення та не помилитися з вибором справи — UNICEF дає поради.
Для початку варто розуміти, що цілком нормально не знати, чого насправді хочеш та чим тобі краще займатися, до досить дорослого віку. Інколи людина знаходить своє покликання і після 50 років!
Щоб зрозуміти, чого ти хочеш насправді, треба вміти рефлексувати та займатися самоаналізом. З цим може допомогти психолог та HR-спеціаліст. Це необхідний крок у визначенні своєї справи та своїх бажань, бо справа — це продовження нашого Я.
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Знання про себе в період, коли соціум ще не встиг тебе підлаштувати під себе, — щире розуміння власних бажань.
Знання про себе в період, коли соціум ще не встиг тебе підлаштувати під себе, — щире розуміння власних бажань.
Якщо другий варіант тобі імпонує більше, то вже час змінювати своє життя.
Якщо другий варіант тобі імпонує більше, то вже час змінювати своє життя.
Будь сміливим(-ою) у своїх починаннях, але не гарячкуй, якщо не відчуваєш впевненості у новій справі. І не тисни, якщо морально та фізично не готовий(г-а). Починати треба завжди з малого: наприклад, якщо ти давно мріяв(-ла) стати ІТ-вцем, то розпочни з прочитання нашого матеріалу — а далі дій за власними відчуттями!
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