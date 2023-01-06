Як знайти своє призначення та не працювати над ненависною справою — поради від UNICEF

Зазвичай робота займає третину життя людини, тож обирати справу для заробітку варто не лише за грошову винагороду, а за покликом душі та серця.

Ель Луна у своїй книжці Між треба та хочу описує різницю між роботою та покликанням так: “Робота — це щось, що людина виконує переважно з 09:00 до 18:00 і за що отримує гроші. Покликання — справа, до якої нас тягне незалежно від шансів розбагатіти чи стати відомими, бо винагородою є сама робота”.

То як же знайти своє призначення та не помилитися з вибором справи — UNICEF дає поради.

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Для початку варто розуміти, що цілком нормально не знати, чого насправді хочеш та чим тобі краще займатися, до досить дорослого віку. Інколи людина знаходить своє покликання і після 50 років!

Щоб зрозуміти, чого ти хочеш насправді, треба вміти рефлексувати та займатися самоаналізом. З цим може допомогти психолог та HR-спеціаліст. Це необхідний крок у визначенні своєї справи та своїх бажань, бо справа — це продовження нашого Я.

Як знайти своє призначення

Окрім самоаналізу, варто згадати себе в дитинстві: запитай у рідних, яким(-ою) ти був(-ла), що подобалось найбільше, чим захоплювався(-лась).

Знання про себе в період, коли соціум ще не встиг тебе підлаштувати під себе, — щире розуміння власних бажань.

При виборі керуйся не матеріальною винагородою, а внутрішнім відчуттям.

Інколи давай собі більше вільного часу та простору, щоб краще вивчати власні бажання та думки.

Питай себе, що саме тобі подобається, хто тебе надихає та чим ти надихаєшся.

Спробуй написати два некрологи чи невеличких тексти про своє життя. Перший — як все відбувається зараз, другий — як все може змінитися, якщо фантазувати.

Якщо другий варіант тобі імпонує більше, то вже час змінювати своє життя.

Пробуй щось нове для себе щомісяця, шукаючи те, від чого серце затріпоче.

Будь сміливим(-ою) у своїх починаннях, але не гарячкуй, якщо не відчуваєш впевненості у новій справі. І не тисни, якщо морально та фізично не готовий(г-а). Починати треба завжди з малого: наприклад, якщо ти давно мріяв(-ла) стати ІТ-вцем, то розпочни з прочитання нашого матеріалу — а далі дій за власними відчуттями!

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