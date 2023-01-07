Не ставай “червоним прапорцем”: стоп-фрази, які відлякують роботодавців

Отримати роботу мрії не завжди буває легко. Найскладнішим етапом часто стає співбесіда. Нерви, емоції та бажання одержати посаду інколи все псують, і ти можеш не пройти далі. Що відлякує роботодавців і чого не можна казати на співбесіді? Читай перелік стоп-фраз від UNICEF у нашому матеріалі.
UNICEF Ukraine поділились простими, але дуже важливими порадами, як не стати “червоним прапорцем” серед кандидатів на вакансію. Тож якщо ти саме шукаєш роботу, вони тобі точно знадобляться.
Якщо тебе запросили на співбесіду, забудь про такі фрази:
Якщо ти хвилюєшся під час розмови з рекрутером, запропонуй йому (їй) зідзвонитися в інший (визначений) час або перейти в формат листування.
Якщо ти хвилюєшся під час розмови з рекрутером, запропонуй йому (їй) зідзвонитися в інший (визначений) час або перейти в формат листування.
Сучасні компанії шукають мотивовану особистість із певним набором якостей, що мають гармонійно вписуватись у колектив. Якщо твої питання здебільшого про матеріальне, навряд чи вдасться отримати бажану роботу.
Сучасні компанії шукають мотивовану особистість із певним набором якостей, що мають гармонійно вписуватись у колектив. Якщо твої питання здебільшого про матеріальне, навряд чи вдасться отримати бажану роботу.
Через такі фрази роботодавець бачить, хто “любить” створювати додаткові проблеми і кому складніше “догодити”.
Через такі фрази роботодавець бачить, хто “любить” створювати додаткові проблеми і кому складніше “догодити”.
Ця правила допоможуть тобі якісно підготуватись до співбесіди з рекрутером, а потім отримати роботу мрії. Тож запам’ятовуй їх і підкорюй нові вершини своєї кар’єри.
Раніше ми розповідали, як вдало пройти співбесіду та отримати бажану роботу.
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