Не ставай “червоним прапорцем”: стоп-фрази, які відлякують роботодавців

Отримати роботу мрії не завжди буває легко. Найскладнішим етапом часто стає співбесіда. Нерви, емоції та бажання одержати посаду інколи все псують, і ти можеш не пройти далі. Що відлякує роботодавців і чого не можна казати на співбесіді? Читай перелік стоп-фраз від UNICEF у нашому матеріалі.

Чого не можна казати на співбесіді: перелік стоп-фраз від UNICEF

UNICEF Ukraine поділились простими, але дуже важливими порадами, як не стати “червоним прапорцем” серед кандидатів на вакансію. Тож якщо ти саме шукаєш роботу, вони тобі точно знадобляться.

Якщо тебе запросили на співбесіду, забудь про такі фрази:

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“А чим ви взагалі займаєтесь” або “Не пригадую, щоб подавав(-ла) резюме до вас” чи “Нагадайте, а що за позиція” . Якщо сказати таке на співбесіді, рекрутер зрозуміє, що ти не зацікавлений(-а) у вакансії, а ще це викличе питання, чому ти ще не знайшов(-ла) роботу, якщо надсилав(-ла) багато резюме.

або чи . Якщо сказати таке на співбесіді, рекрутер зрозуміє, що ти не зацікавлений(-а) у вакансії, а ще це викличе питання, чому ти ще не знайшов(-ла) роботу, якщо надсилав(-ла) багато резюме. Так, ні, не знаю. Короткі односкладні відповіді на відкриті запитання також не сподобаються жодному роботодавцю. Відповідай вичерпно і цікаво.

Якщо ти хвилюєшся під час розмови з рекрутером, запропонуй йому (їй) зідзвонитися в інший (визначений) час або перейти в формат листування.

“А зараз я вам розповім таку історію” , а потім десятихвилинний монолог чи стендап. Такого точно робити не слід. Співбесіда має часові межі, і, якщо тебе не питали про особисте, не варто й розпочинати.

, а потім десятихвилинний монолог чи стендап. Такого точно робити не слід. Співбесіда має часові межі, і, якщо тебе не питали про особисте, не варто й розпочинати. “Ого, вау, ви перші, хто мені подзвонив” — посідає почесне місце в антирейтингу. Навіть якщо це так, не варто розповідати про це роботодавцю. Неконтрольований захват додає сумнівів. Виявляти емоції — нормально й прийнятно, але контролюй їх інтенсивність.

— посідає почесне місце в антирейтингу. Навіть якщо це так, не варто розповідати про це роботодавцю. Неконтрольований захват додає сумнівів. Виявляти емоції — нормально й прийнятно, але контролюй їх інтенсивність. “Для мене важливий розвиток”. Ця фраза не є протипоказаною, але будь готовим(-ою) до продовження теми, адже рекрутер може запитати, що саме для тебе є розвитком і подібне. Так перевіряють, чи завчені в тебе фрази.

“Я в процесі”. Перебування в стадії чогось, наприклад, вивчення англійської виглядає для рекрутера як завуальовування протилежного. Простіше сказати, що ти саме в процесі вивчення мов, аніж зізнатися, що ні.

Перебування в стадії чогось, наприклад, вивчення англійської виглядає для рекрутера як завуальовування протилежного. Простіше сказати, що ти саме в процесі вивчення мов, аніж зізнатися, що ні. “А що по плюшках/грошах/бонусах” і безліч подібних питань про відпустку, страхування, соціальний пакет. Якщо ти починаєш розмову з цих питань, у рекрутера з’явиться розуміння, що кандидат шукає вигоду і не зацікавлений у якісній роботі, розвитку тощо.

Сучасні компанії шукають мотивовану особистість із певним набором якостей, що мають гармонійно вписуватись у колектив. Якщо твої питання здебільшого про матеріальне, навряд чи вдасться отримати бажану роботу.

“Йоу, все ок” та звернення на “ти” у відповідь на “ви”. Багато компаній переходять на неформальний стиль роботи, але не забувай про елементарну ввічливість.

Багато компаній переходять на неформальний стиль роботи, але не забувай про елементарну ввічливість. “Я вам раджу, як людина з досвідом”, “Ви ще пошкодуєте про своє рішення”, “Взагалі-то в мене 100 оферів”. Погрозами і маніпуляціями хорошу роботу не отримати. Те саме стосується і “професійних” порад. Таке спілкування не підходить для співбесіди.

Погрозами і маніпуляціями хорошу роботу не отримати. Те саме стосується і “професійних” порад. Таке спілкування не підходить для співбесіди. “Я закриваю ноутбук о 17:59, і доплачуйте за перепрацювання”. Це чесна позиція, але вона викликає тривогу в рекрутера. Це найчастіше стосується інтелектуальної роботи, де перепрацювання — частина робочого життя.

Через такі фрази роботодавець бачить, хто “любить” створювати додаткові проблеми і кому складніше “догодити”.

Ця правила допоможуть тобі якісно підготуватись до співбесіди з рекрутером, а потім отримати роботу мрії. Тож запам’ятовуй їх і підкорюй нові вершини своєї кар’єри.

Раніше ми розповідали, як вдало пройти співбесіду та отримати бажану роботу.

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