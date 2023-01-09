Отримуй те, чого вартий(-а)! Як домовитися про кращу зарплату: поради експертки з Гарварду

Завжди настає момент, коли нам треба шукати роботу. Хочеться, щоб справа не тільки подобалася та приносила задоволення, а й забезпечувала хорошою заробітною платою. Інколи через елементарні помилки чи сором’язливість люди можуть отримувати за свою роботу менше, ніж колега в іншій фірмі.

Експертка з Harvard business school Пейдж Коен поділилася порадами, як домовитися про кращу зарплату на роботі.

Як домовитися про кращу зарплату на роботі

Вивчення середньої зарплати на ринку

Перш ніж домовлятися про заробітну плату, треба дізнатися, скільки отримують спеціалісти у твоїй сфері в інших фірмах чи компаніях.

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Це допоможе дізнатися, чи справедлива початкова пропозиція від роботодавця та чи зможеш ти згодом просити підвищення. Якщо не звернути на це увагу, то можна отримувати меншу зарплату, ніж твій (твоя) колега.

Аналіз даних

Під час розмови з роботодавцем про зарплату важливо мати аргументи. Треба записати собі, яку суму отримують спеціалісти твоєї сфери в інших компаніях.

Експертка каже: якщо ти покладатимешся на реальні дані та офіційні цифри, то матимеш вищі шанси на успіх.

Дізнайся про діапазон зарплати

На співбесіді слід запитувати, на який мінімум і максимум заробітної плати ти можеш розраховувати. Інколи люди погоджуються на низьку суму, бо не знають можливостей.

Особливо варто на це звернути увагу, якщо ти берешся за нову для себе діяльність. Варто дослідити, скільки платять новачкам та професіоналам. Це також допоможе зрозуміти, на що можна розраховувати з часом.

Проси більше, ніж хочеш

Пейдж Коен пояснює: найкраще, що ти можеш зробити, — попросити вищу зарплату, ніж насправді хочеш. Тоді це дасть простір для обговорення. Ба більше! Це підвищує шанси отримати ту зарплату, якої прагнеш.

Проте варто не заграватися і не вказувати занадто велику суму. Так можна залишитися й без потенційного робочого місця.

Запитуй про інші переваги

Кожна компанія може мати низку переваг, які напряму не входять до суми заробітної плати. Тому треба запитувати, чи є в компанії медичне страхування, абонементи до спортзалу тощо.

Можливо, ці бонуси стануть вирішальними під час обговорення потенційної зарплати.

Коли шукаєш роботу, значну роль грає співбесіда з роботодавцем. Раніше ми розповідали, чого не можна казати на співбесіді.

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