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В Киеве пациент ослеп после операции на носу: врачу грозит тюрьма

Юлия Хоменко, редактор сайта 19 марта 2026, 12:15 2 мин.
В Киеве хирургу грозит тюрьма из-за гибели

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