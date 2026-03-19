В Киеве пациент ослеп после операции на носу: врачу грозит тюрьма

Обычная плановая операция в столичном медицинском центре обернулась для 56-летнего пациента необратимой потерей здоровья. Из-за профессиональной халатности врача-отоларинголога мужчина ослеп на один глаз. Правоохранители уже объявили медику о подозрении. Об этом сообщили в полиции Киева.

В Киеве пациент ослеп после операции на носу: детали

Как установили следователи Днепровского управления полиции Киева, инцидент произошел в одной из частных больниц во время манипуляций по исправлению носовой перегородки и удалению кисты. Процедура, которая должна была улучшить качество жизни пациента, завершилась фатально из-за нарушения хирургической техники.

— По данным следствия, во время операции врач-отоларинголог допустил перелом тонкой кости, отделяющей носовую полость от глазницы. Осколки повредили зрительный нерв, в результате чего 56-летний мужчина потерял зрение на одном глазу, — отметили в полиции.

Для установления причины была проведена комплексная судебно-медицинская экспертиза. Специалисты подтвердили: между действиями хирургического персонала и наступлением тяжких последствий существует прямая причинно-следственная связь. Это стало основанием для привлечения врача к уголовной ответственности.

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Что грозит медику

Следователи под процессуальным руководством Днепровской окружной прокуратуры объявили отоларингологу о подозрении по ч. 1 ст. 140 Уголовного кодекса Украины. Речь идет о ненадлежащем исполнении профессиональных обязанностей медицинским работником вследствие халатного отношения.

По этой статье грозит до двух лет тюремного заключения и запрет работать по специальности до пяти лет.

На данный момент известно, что после инцидента врач уволился из частного медицинского центра. Досудебное расследование продолжается, правоохранители собирают окончательную доказательную базу для передачи дела в суд.

К сожалению, это не единственный резонансный случай врачебной ошибки в частных клиниках столицы за последнее время. Ранее мы сообщали о другой трагедии в Киеве — женщина умерла во время пластической операции.

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