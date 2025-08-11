Скандальная пластика в Киеве: женщине распространили рак груди

В Киеве пластический хирург стал причиной серьезной формы онкологии. Как сообщает Киевская городская прокуратура, в частной клинике женщине провели подтяжку груди без должного осмотра, что привело к тяжелым последствиям для здоровья.

На тот момент у нее уже были злокачественные новообразования, однако врач не назначил проверки, чтобы убедиться в состоянии здоровья пациентки. Опухоли распространились и создали новые очаги онкологии.

Рак у пациентки после подтяжки груди: детали

Прокуроры Шевченковской окружной прокуратуры сообщили о подозрении 30-летнему пластическому хирургу одной из частных клиник Киева. Врач провел операцию на молочных железах пациентке с онкологией.

В сентябре 2024 года киевлянка обратилась в клинику с целью проведения подтяжки молочных желез. Ей назначили хирургическое вмешательство уже через двое суток.

В ходе подготовки к операции во время УЗИ у пациентки были выявлены опухоли, однако их дальнейшее исследование не проводилось. Женщину не осматривал хирург-онколог, также не проводили ни маммографию, ни КТ.

Наличие фиброзно-кистозного заболевания молочных желез и онкологического заболевания является противопоказанием для операций по коррекции молочных желез. Вмешательство в опухолевую ткань приводят к распространению злокачественных новообразований.

В результате действий пластического хирурга злокачественные новообразования распространились на другие участки и образовали новые очаги болезни.

В настоящее время открыто производство по части 1 статьи 140 Уголовного кодекса — ненадлежащее исполнение врачом профессиональных обязанностей, повлекшее тяжкие последствия.

Прокуроры обратятся с ходатайством в суд об отстранении врача от должности. В настоящее время проходит досудебное расследование.

Как подготовиться к пластической операции

Пластический хирург Назар Грицевич отмечает, что перед вмешательством пациент обязательно должен сдать ряд анализов:

биохимический состав крови;

анализ на группу и резус-фактор;

коагулограмма (анализ на свертываемость крови);

общий анализ мочи;

флюорография;

ЭКГ;

исследования на инъекции.

В ходе подготовки к ринопластике, блефаропластике и операциям на груди требуется консультация профильных специалистов, например, маммолога. Также могут быть назначены дополнительные анализы и УЗИ.

Следует подробно рассказать врачу о перенесенных ранее операциях и болезнях, а также ни в коем случае не скрывать болезненные состояния. Это может стать основанием для отмены операции.

