Стиль жизни Здоровье и красота

Скандальная пластика в Киеве: женщине распространили рак груди

Ирина Танасийчук, журналист сайта 11 августа 2025, 12:00
Скандальная пластика в Киеве: женщине распространили рак груди
Фото Unsplash

Загрузка

Ошибка

Ми використовуємо cookies, щоб проаналізувати та покращити роботу нашого сайту, персоналізувати рекламу. Продовжуючи відвідування сайту, ви надаєте згоду на використання cookies та погоджуєтесь з Політикою конфіденційності.
Погоджуюсь