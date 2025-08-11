Скандальна пластика у Києві: жінці поширили рак грудей

У Києві пластичний хірург став причиною серйозної форми онкології. Як повідомляє Київська міська прокуратура, у приватній клініці жінці провели підтяжку грудей без належного огляду, що призвело до тяжких наслідків для здоров’я.

На той момент у неї вже були злоякісні новоутворення, проте лікар не призначив перевірок, щоб переконатися у стані здоров’я пацієнтки. Пухлини розповсюдилися далі та створили нові вогнища онкології.

Рак у пацієнтки після підтяжки грудей: деталі

Прокурори Шевченківської окружної прокуратури повідомили про підозру 30-річному пластичному хірургу однієї з приватних клінік Києва. Лікар провів операцію на молочних залозах пацієнтці з онкологією.

У вересні 2024 року киянка звернулась до клініки з метою проведення підтяжки молочних залоз. Їй призначили хірургічне втручання вже за дві доби.

В ході підготовки до операції під час УЗД у пацієнтки виявили пухлини, проте їхнє подальше дослідження не проводили. Жінку не оглядав хірург-онколог, також не проводили ні мамографію, ні КТ.

Наявність фіброзно-кістозного захворювання молочних залоз та онкологічного захворювання є протипоказанням для операцій з корекції молочних залоз. Втручання у пухлинну тканину призводять до розповсюдження злоякісних новоутворень.

Внаслідок дій пластичного хірурга злоякісні новоутворення розповсюдилися на інші ділянки та утворили нові вогнища хвороби.

Нині відкрито провадження за частиною 1 статті 140 Кримінального кодексу — неналежне виконання лікарем професійних обов’язків, що спричинило тяжкі наслідки.

Прокурори звернуться з клопотанням до суду про відсторонення лікаря від посади. Нині проходить досудове розслідування.

Як підготуватися до пластичної операції

Пластичний хірург Назар Грицевич зауважує, що перед втручанням пацієнт обовязково має здати низку аналізів:

біохімічний склад крові;

аналіз на групу та резус-фактор;

коагулограма (аналіз на згортання крові);

загальний аналіз сечі;

флюорографія;

ЕКГ;

дослідження на інєкції.

У ході підготовки до ринопластики, блефаропластики та операцій на грудях потрібна консультація профільних спеціалістів, наприклад, мамолога. Також можуть бути призначені додаткові аналізи та УЗД.

Варто детально розповісти лікарю про перенесені раніше операції та хвороби, а також в жодному разі не приховувати хворобливі стани. Це може стати підставою для скасування операції.

