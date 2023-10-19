Здоров'я та краса
Ексклюзив

Креми з колагеном, спорт або тейпи? Як підтягнути груди — пластичний хірург про справді дієві варіанти

Анастасія Грубрина, журналістка сайту 19 Жовтня 2023, 18:00
Як підтягнути груди: хірургічні та безопераційні варіанти
Фото: Pexels

Ексклюзиви
правила ввезення та обліку гуманітарної допомоги з 1 грудня
Спроба боротьби з корупцією чи вбивство волонтерської допомоги: за що чи проти кого зміни у правилах ввезення гумдопомоги
цькування в школі
“Що робити, якщо мою дитину цькують у школі, як побороти булінг”
Інна Микуцька
Окупанти вирішили, що вони вдома, в моєму українському Херсоні: хроніки окупації гідеси Інни Микуцької
пошук роботи
“Як підтримувати себе у ситуації зневіри під час пошуку роботи?”
Дивитись більше

Більше новин
TVORCHI презентували кліп на пісню Разом: незвичні образи та задум
Люди об’єднані єдиним бажанням. TVORCHI презентували кліп на пісню Разом — про сенси та мету
Креми з колагеном, спорт або тейпи? Як підтягнути груди — пластичний хірург про справді дієві варіанти
Як перевірити конденсатор мультиметром: проста інструкція
ризотто
Як смачно приготувати ризотто: справжній італійський рецепт покроково
привітання з днем народження онуки
Не пусті слова, а частинка душі: привітання з днем народження онучці
Дивитись більше

Матеріали по темі

Жіноче лібідо
“Не маю сексуального потягу. Що може бути причиною і що потрібно знати про жіноче лібідо?”
Фантомні болі
Через 3D-окуляри побачити втрачену ногу! Винахід, який розробили у Вінниці, вражає своєю геніальністю
як відмити руки від горіхів
Просте мило тут не допоможе! Як відмити руки після горіхів: дієві способи
Що робити, коли напала гикавка
Що робити, коли напала гикавка: способи, які допоможуть її позбутися

Відео
0:02:50
Фантомні болі

Через 3D-окуляри побачити втрачену ногу! Винахід, який розробили у Вінниці, вражає своєю геніальністю
0:10:31
Мелітополь
Ворог продовжує заганяти людей у страх: Федоров розповів, що загрожує українцям в окупованому Мелітополі
Протести в Ірані: смерть Махса Аміні — що відомо
Премія Сахарова для Махси Аміні та жінок Ірану: що відомо про масові протести, які сколихнули країну минулого року
0:09:48
Богдан Яроцький
Кричав лікарям, що віддам усі гроші, аби лиш врятували ногу! Військовий після ампутації хоче взяти участь в Іграх нескорених
Карта бойових дій в Україні
Карта бойових дій 19 жовтня 2023: де йдуть бої сьогодні в режимі онлайн
0:03:59
Врятував бійця з хвостовиком міни у нозі: історія порятунку військового
Врятував бійця з хвостовиком міни у нозі! Бойовий медик розповів про збережене життя нашого військового
0:07:04
Telegram
Нацрада хоче врегулювати роботу Telegram в Україні — що буде з популярним месенджером
Карта бойових дій в Україні
Карта бойових дій 18 жовтня 2023: де йдуть бої сьогодні в режимі онлайн
0:14:12
Дмитро Кулеба про склади зброї НАТО та діяльність ОБСЄ
Склади НАТО невичерпні? Кулеба про зброю, домовленості з ОБСЄ та евакуацію з Ізраїлю та Гази
0:05:17
Ситуація в Авдіївці сьогодні 17 жовтня 2023
Жодного вцілілого будинку: яка ситуація в Авдіївці сьогодні та як проходить евакуація населення
Більше відео
привітання з днем народження онуки
Читати далі
Не пусті слова, а частинка душі: привітання з днем народження онучці
Троянди
Читати далі
Як укрити троянди на зиму: прості правила підготовки квітів до холодів

Помилка

Ми використовуємо cookies, щоб проаналізувати та покращити роботу нашого сайту, персоналізувати рекламу. Продовжуючи відвідування сайту, ви надаєте згоду на використання cookies та погоджуєтесь з Політикою конфіденційності.
Погоджуюсь