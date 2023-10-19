Креми з колагеном, спорт або тейпи? Як підтягнути груди — пластичний хірург про справді дієві варіанти

На пружність та форму жіночих грудей можуть впливати багато чинників. Тому з проблемою обвисання рано чи пізно стикається кожна. Чи можна підтягнути груди у домашніх умовах та який спосіб буде найефективнішим?

Заслужений лікар України, спеціаліст з реконструктивної та естетичної хірургії, а також співзасновник Ради експертів естетичної медицини України Дмитро Слоссер розповів ексклюзивно для Вікна-Новини, як підтягнути груди — про безопераційні та хірургічні варіанти.

У матеріалі ти дізнаєшся про:

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Найпоширеніші причини обвисання зони грудей. В якому віці починається обвисання грудей та коли варто звертатися до лікаря. Чи є ефективними креми, тейпи та спортивні навантаження, щоб підтягнути груди. Види операційної підтяжки грудей та протипоказання до такої процедури. Профілактика обвисання грудей.

Чому обвисають груди

Протягом життя жіночі груди можуть змінювати розмір та форму. На це впливає багато факторів, як-от гормональний фон, вагітність та грудне вигодовування, схуднення або набір ваги тощо.

Крім цього суттєвий вплив мають вікові зміни, шкідливі звички, особливо куріння, яке може призводити до змін типу колагену, який виробляє фібробласти і відповідає за пружність шкіри. Це зумовлює зменшення пружності тканин.

Найчастіше обвисання грудей не є захворюванням, а скоріше втратою естетичної складової. Але воно може впливати на сприйняття своєї сексуальності, самооцінку.

Є одне цікаве спостереження, що передчасне обвисання грудей може виникати у жінок, які активно займаються різними видами спорту, в яких потрібно багато стрибати. До таких можна віднести, наприклад, волейбол, баскетбол тощо, — каже лікар.

Щороку потрібно звертатися до мамолога та профільних спеціалістів, аби перевіряти молочні залози. Обвисання грудей може сигналізувати про зміни в організмі.

Коли варто звертатися до лікаря, якщо обвисають груди

Пластичний хірург Дмитро Слоссер каже, обвисання грудей може статися незалежно від віку — після лактації. Дуже часто це трапляється у віці 40-45 років, коли рівень колагену у складі шкіри дещо знижується.

Це зменшує еластичність тканин, тому груди можуть втрачати пружність і форму. Але варто знати, що бувають невеликі опущення грудей через втрату їхнього обʼєму, а не обвисання шкіри. У таких випадках груди заповнюють невеликими імплантами.

Ось кілька ознак, що можуть сигналізувати про потребу звернутися до лікаря:

Обвисання сталося раптово, воно видиме. Обвисання грудей поєднане з іншими больовими чи дискомфортними симптомами. У родинному анамнезі є випадки раку молочних залоз.

Підтяжка грудей у домашніх умовах — способи

Аби підтягнути зону грудей, жінки можуть вдаватися до різних процедур у домашніх умовах — креми з колагеном, тейпування, спортивні тренування та інших. Але фахівець каже, ефективних методів підтяжки грудей, крім хірургічного, не існує.

Усі перераховані способи дають лише тимчасове покращення кровопостачання, що однозначно має позитивний вплив. Унаслідок них шкіра може стати більш пружною та менш сухою.

Але проблема обвисання повʼязана здебільшого з надлишками шкіри, що розтягнулась. Вона розв’язується шляхом пластичної хірургії. Бо колаген неможливо наповнити через шкіру, як це часто намагаються зробити за допомогою кремів чи інших засобів.

Варто розуміти, що діючі речовини не проникають на рівень базальної мембрани, яка відповідає за пружність. Тобто, люди зволожують поверхню шкіри, а колаген виробляється клітинами фібробласта, що розміщуються у глибших шарах шкіри.

Спосіб тейпування грудей більше підходить для ризиків розтягнення м’язів, але аж ніяк не для стримування розтягування шкіри. Спортивні навантаження діють за схожим принципом — будуть актуальнішими для покращення кровообігу в мʼязах.

— Як варіант профілактики передчасного опускання грудей, цей спосіб може бути ефективним, але як лікування — ні.

До тимчасового ефекту, а не лікування, можна віднести й масажі, косметологічні процедури та ін’єкції. Вони дають лише короткочасний результат, який потрібно буде підтримувати постійно.

Хірургічна підтяжка грудей — види та протипоказання

Під час консультації з лікарем жінки найчастіше пояснюють, якого саме результату хочуть досягнути. Це впливає на вид операції та шви, які будуть помітними або майже невидимими. Періареолярна підтяжка залишає невеликі шви, що приваблює багатьох пацієнток.

Однак, у пластичній хірургії все працює зовсім не так. Лише хірург може вибрати варіант проведення операції, бо розуміє всі аспекти та особливості побудови тіла пацієнтки.

Лікар пояснює, що розріз ареоли можна проводити лише тоді, коли форма грудей є більш витягнутою. Вертикальна підтяжка можлива в разі відсутності надлишків шкіри в горизонтальному компоненті, коли відстань від краю ареоли до підмамарної складки є невеликою.

А у випадку наявності вертикальних та горизонтальних надлишків шкіри, необхідно видаляти відповідну частину і по нижній складці. Такий тип видалення називається якірна підтяжка.

Існують відносні протипоказання до підтяжки грудей:

аутоімунні захворювання (системний червоний вовчак, склеродермія тощо);

захворювання, що збільшують період загоєння ран — цукровий діабет, гемофілія тощо;

знижений імунний фон через прийом імуносупресивних препаратів;

порушення кровопостачання тканин молочної залози.

Бувають також суто психологічні протипоказання. Пацієнт може досить неадекватно оцінювати власні форми. Такий тип реакції на своє тіло відносять до психічних розладів і називають дисморфофобією.

До речі, читай, що таке дисморфофобія та чому на неї страждають навіть світові зірки.

Профілактика обвисання грудей — дієві способи

Дієвими способами профілактики обвисання грудей лікар Дмитро Слоссер називає: правильне та збалансоване харчування з високим вмістом вітамінів С та цинку. Крім цього, слід дотримуватися здорового способу життя, аби організм не втрачав природний колаген.

Спортивні навантаження будуть корисними для профілактики обвисання шкіри. Можна займатися вправами на розведення рук у сторони й підняття рук над головою зі штангою або гантелями. Плавання буде зміцнювати м’язи, корисною буде і йога.

— Раніше досить популярними були процедури обтирання грудей холодною водою чи контрастних душів. Навіть у жіночих консультаціях можна було побачити плакати з рекомендаціями щодо виконання цих процедур. Однозначно все це покращує кровопостачання шкіри та позитивно впливає на зовнішній вигляд грудей.

Матеріал має інформативний характер, а викладені у ньому твердження є особистою позицією зазначеного експерта Дмитра Слоссера. У випадку, якщо тебе турбує стан твоїх грудей або ти відчуваєш дискомфорт чи біль — редакція радить одразу звернутися до профільного лікаря.

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