Спосіб зв’язатися одне з одним! Американка годує чотирирічного сина грудьми та хоче продовжувати

Грудне вигодовування — важливий процес для дитини та матері, це не лише спосіб годування малюка, а й встановлення зв’язку між матір’ю та дитиною.

Але матусі завжди замислюються, до якого віку дитини можна продовжувати грудне вигодовування.

Скільки має тривати грудне вигодовування: рекомендації ВООЗ

Згідно з положеннями Всесвітньої організації охорони здоров’я, немовлят треба починати годувати грудьми від першої години після народження. Перебувати виключно на грудному вигодовувані малюки мають до шести місяців, звісно, якщо в матері є молоко. Дітей слід годувати грудьми на вимогу від шести місяців до двох років і більше.

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Американська академія педіатрії у червні 2022 року заявила, що підтримує продовження грудного вигодовування разом із введенням прикорму в шість місяців, якщо це взаємно бажано протягом двох років або довше.

Але американка Еллісон Ярроу досі годує грудьми чотирирічного сина та хоче продовжувати це робити. Вона розповіла про своє рішення виданню People.

Пізнє грудне вигодовування: особиста історія

Еллісон Ярроу сподобався зв’язок, який вона встановила зі своїм сином через грудне вигодовування, тому через чотири роки вона не планує зупинятися найближчим часом.

Жінка — журналістка та авторка книги Контроль народжуваності: підступна влада чоловіків над материнством. Вона каже, що не припинила грудне вигодовування, адже для неї це має симбіотичний характер.

Ми не припинили грудне вигодовування, тому що воно працює на нас. Це те, що ми робимо один або два рази на день.

Іноді частіше, якщо малюк хворий. Це спосіб, яким ми з’єднуємося і спілкуємося одне з одним, — пояснює вона.

Жінка стверджує, що довге вигодовування грудьми має кілька переваг, зокрема це може зменшити рак молочної залози та яєчників.

— Гормон окситоцин виділяється під час годування грудьми, тому це справді добре, — стверджує вона.

Читати на тему Грудне вигодовування — яка користь для мами Чим важливе та корисне грудне вигодовування для жінок.

Вважається, що пізнє грудне вигодовування пов’язане з невеликими наслідками для розвитку нервової системи в дітей. За даними клініки Мейо, воно також знижує частоту гострих інфекцій і позитивно впливає на матерів, зменшуючи ризик розвитку раку молочної залози та яєчників, хвороб серця та алергій.

— Ми продовжуємо вигодовування, бо це спосіб зв’язатися одне з одним. Ми почуваємося добре.

Це близькість. Це дивитися в очі одне одному. Це обійми. Це фізичний зв’язок. І це зміцнює наш зв’язок загалом, — додає Ярроу.

Хоча Ярроу цінує переваги продовження грудного вигодовування своєї чотирирічної дитини, вона каже, що в американській культурі часто може бути табу на годування груддю дітей віком після двох років.

— Наша культура насправді не підтримує те, що жінки роблять зі своїм тілом, та те, що вони хочуть робити, це також поширюється і на грудне вигодовування, — каже Ярроу.

Навколо грудного вигодовування є багато міфів через необізнаність та страхи. Раніше ми розповідали про міфи про грудне вигодовування та чи правда це.

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