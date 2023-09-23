Здоров'я та краса

Спосіб зв’язатися одне з одним! Американка годує чотирирічного сина грудьми та хоче продовжувати

Богдана Макалюк, редакторка сайту 23 Вересня 2023, 19:00
Чи корисне довге грудне вигодовування: особиста історія
Фото: Pexels

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