Способ связаться друг с другом! Американка кормит четырехлетнего сына грудью и хочет продолжать

Грудное вскармливание — важный процесс для ребенка и матери, это не только способ кормления малыша, но и установление связи между матерью и ребенком.

Но молодые мамы всегда задумываются, до какого возраста ребенка можно продолжать грудное вскармливание.

Сколько должно длиться грудное вскармливание: рекомендации ВОЗ

Согласно положениям Всемирной организации здравоохранения, младенцев нужно начинать кормить грудью с первого часа после рождения. Находиться исключительно на грудном вскармливаемом малыш должен до шести месяцев, конечно, если у матери есть молоко. Детей следует кормить грудью по требованию от шести месяцев до двух лет и старше.

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Американская академия педиатрии в июне 2022 года заявила, что они поддерживают продолжение грудного вскармливания вместе с введением прикорма в шесть месяцев, если это взаимно желательно в течение двух лет или дольше.

Но американка Эллисон Ярроу до сих пор кормит грудью четырехлетнего сына и хочет продолжать это делать. Она рассказала о своем решении изданию People.

Позднее грудное вскармливание: личная история

Эллисон Ярроу понравилась связь, которую она установила со своим сыном через грудное вскармливание, поэтому через четыре года она не планирует останавливаться в ближайшее время.

Женщина — журналист и автор книги Контроль рождаемости: коварная власть мужчин над материнством. Она говорит, что не прекратила грудное вскармливание, ведь для нее это носит симбиотический характер.

Мы не прекратили грудное вскармливание, потому что оно работает на нас. Это то, что мы делаем один или два раза в день.

Иногда чаще, если малыш болен. Это способ, которым мы соединяемся и общаемся друг с другом, — объясняет она.

Женщина утверждает, что длительное вскармливание грудью имеет несколько преимуществ, в частности, это может уменьшить рак молочной железы и яичников.

— Гормон окситоцин выделяется во время грудного вскармливания, поэтому это действительно хорошо, — утверждает она.

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Считается, что позднее грудное вскармливание связано с небольшими последствиями для развития нервной системы у детей. По данным клиники Мэйо, оно также снижает частоту острых инфекций и положительно влияет на матерей, уменьшая риск развития рака молочной железы и яичников, болезней сердца и аллергий.

— Мы продолжаем вскармливание, потому что это способ связаться друг с другом. Мы чувствуем себя хорошо.

Это близость. Это смотреть друг другу в глаза. Это объятия. Это физическая связь. И это укрепляет нашу связь в целом, — добавляет Ярроу.

Хотя Ярроу ценит преимущества продолжения грудного вскармливания своего четырехлетнего ребенка, он говорит, что в американской культуре часто может быть табу на грудное вскармливание детей в возрасте после двух лет.

— Наша культура действительно не поддерживает то, что женщины делают со своим телом, и то, что они хотят делать, это также распространяется и на грудное вскармливание, — говорит Ярроу.

Вокруг грудного вскармливания много мифов из-за неосведомленности и страхов. Ранее мы рассказывали о мифах о грудном вскармливании и правда ли это.

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