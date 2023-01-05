“Не застуди груди!”, або Що таке мастит та як його лікувати

Жіноче здоров’я — важлива та складна сфера, про яку говорять лікарі та й самі жінки. Однак є речі, які й досі стигматизуються або невірно трактуються. Наприклад, груди та хвороби, які можуть їх уразити. Часто жінки ще в юному віці чують від своїх старших родичів: “Не застуди груди!”

Та що насправді це означає, які симптоми “застуджених” грудей, або маститу, і як вберегтися від такого діагнозу — розбираємося далі.

Що таке мастит?

Мастит — це інфекційно-запальний процес у молочній залозі, який спричинюють певні патогени. Найчастіше мастит може трапитися у жінок, які щойно народили та годують грудьми. Але зіткнутися із маститом може кожна дівчина та жінка.

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— Мастит розвивається з інфекції, яка може занестися із тріщин на сосках. Або спричинитися лактостазом — застоєм молока, який вчасно не усунули, — розповідає консультантка з грудного вигодовування Вікторія Іванова.

Із застудою його плутають через схожість симптомів: підвищена температура, слабкість у тілі, лихоманка.

Симптоми маститу

На мастит може вказувати:

Висока температура тіла — понад 38 °С.

Втома та головний біль.

Набряк червонуватого кольору, біль, затвердіння в грудях.

Груди можуть бути гарячими на дотик.

Печіння в грудях.

Виділяється молоко із домішками крові чи гною.

Якщо у тебе присутні всі ці симптоми, тоді варто негайно звернутися до лікаря! Не лікуйся самостійно з допомогою бабусиних методів, адже вони лише погіршать ситуацію.

— Наприклад, кажуть, що під час маститу не можна пити рідини, бо тоді утворюється більше молока і як наслідок — більше проблем. Це неправда! — наголошує Вікторія Іванова.

Під час маститу жінка переживає інтоксикацію, тож варто пити достатньо рідини, щоб вивести токсини з організму.

Якщо ж запустити мастит та не звернутися до лікаря, можна дійти до абсцесу, який потребує хірургічного втручання.

Також під час маститу можна продовжувати грудне вигодовування, навіть якщо проходить лікування антибіотиками. В ЮНІСЕФ таке вигодовування вважають навіть корисним для дитини! Чому так — можеш дізнатися з нашого іншого матеріалу.

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