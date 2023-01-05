“Не простуди грудь!”, или Что такое мастит и как его лечить

Женское здоровье — важная и сложная сфера, о которой говорят врачи и сами женщины. Однако есть вещи, которые до сих пор стигматизируются или неверно трактуются. Например, грудь и болезни, которые могут ее поразить. Часто женщины еще в юном возрасте слышат от своих старших родственников: “Не простуди грудь!”
Но что на самом деле это означает, какие симптомы “простуженной” груди, или мастита, и как уберечься от такого диагноза — разбираемся дальше.
Мастит — это инфекционно-воспалительный процесс в молочной железе, который вызывают определенные патогены. Чаще мастит может случиться у женщин, которые недавно родили и кормят грудью. Но столкнуться с маститом может любая девушка и женщина.
— Мастит развивается из инфекции, которая может занестись из трещин на сосках. Или развиться из лактостаза — это застой молока, который вовремя не устранили, — рассказывает консультант по грудному вскармливанию Виктория Иванова.
С простудой его путают из-за схожести симптомов: повышенная температура, слабость в теле, лихорадка.
С простудой его путают из-за схожести симптомов: повышенная температура, слабость в теле, лихорадка.
На мастит может указывать:
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Если у тебя присутствуют все эти симптомы, тогда тебе следует немедленно обратиться к врачу! Не лечись самостоятельно с помощью бабушкиных методов, ведь они только усугубят ситуацию.
— Например, говорят, что при мастите нельзя пить жидкость, потому что тогда образуется больше молока и как следствие — больше проблем. Это неправда! — подчеркивает Виктория Иванова.
При мастите женщина переживает интоксикацию, поэтому нужно пить достаточно жидкости, чтобы вывести токсины из организма.
При мастите женщина переживает интоксикацию, поэтому нужно пить достаточно жидкости, чтобы вывести токсины из организма.
Если же запустить мастит и не обратиться к врачу, можно дойти до абсцесса, требующего хирургического вмешательства.
Также при мастите можно продолжать вскармливание, даже если проходит лечение антибиотиками. В ЮНИСЕФ такое вскармливание считают даже полезным для ребенка! Почему так — можешь узнать из нашего другого материала.
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