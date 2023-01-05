“Не простуди грудь!”, или Что такое мастит и как его лечить

Женское здоровье — важная и сложная сфера, о которой говорят врачи и сами женщины. Однако есть вещи, которые до сих пор стигматизируются или неверно трактуются. Например, грудь и болезни, которые могут ее поразить. Часто женщины еще в юном возрасте слышат от своих старших родственников: “Не простуди грудь!”

Но что на самом деле это означает, какие симптомы “простуженной” груди, или мастита, и как уберечься от такого диагноза — разбираемся дальше.

Что такое мастит?

Мастит — это инфекционно-воспалительный процесс в молочной железе, который вызывают определенные патогены. Чаще мастит может случиться у женщин, которые недавно родили и кормят грудью. Но столкнуться с маститом может любая девушка и женщина.

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— Мастит развивается из инфекции, которая может занестись из трещин на сосках. Или развиться из лактостаза — это застой молока, который вовремя не устранили, — рассказывает консультант по грудному вскармливанию Виктория Иванова.

С простудой его путают из-за схожести симптомов: повышенная температура, слабость в теле, лихорадка.

Симптомы мастита

На мастит может указывать:

Высокая температура тела — более 38 °С.

Усталость и головная боль.

Отек красного цвета, боль, твердость в груди.

Грудь может быть горячей на ощупь.

Жжение в груди.

Выделяется молоко с примесями крови или гноя.

Если у тебя присутствуют все эти симптомы, тогда тебе следует немедленно обратиться к врачу! Не лечись самостоятельно с помощью бабушкиных методов, ведь они только усугубят ситуацию.

— Например, говорят, что при мастите нельзя пить жидкость, потому что тогда образуется больше молока и как следствие — больше проблем. Это неправда! — подчеркивает Виктория Иванова.

При мастите женщина переживает интоксикацию, поэтому нужно пить достаточно жидкости, чтобы вывести токсины из организма.

Если же запустить мастит и не обратиться к врачу, можно дойти до абсцесса, требующего хирургического вмешательства.

Также при мастите можно продолжать вскармливание, даже если проходит лечение антибиотиками. В ЮНИСЕФ такое вскармливание считают даже полезным для ребенка! Почему так — можешь узнать из нашего другого материала.

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