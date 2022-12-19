Риск заражения или выработка антител? Можно ли вскармливать грудью во время болезни

Кормление грудью — одна из важнейших частей материнства. Ведь именно материнское молоко дает ребенку покой и здоровье, а еще создает связь между родными людьми. Но можно ли кормить грудью во время болезни?

На этот вопрос ответил ЮНИСЕФ. По словам экспертов, даже во время гриппа, лихорадки или Covid-19 женщине важно не прерывать грудное вскармливание малыша.

Ребенок не подхватит инфекцию через грудное молоко — на самом деле оно будет содержать антитела, которые снизят риск заболеть той же болезнью.

Запрещается кормить грудью только тогда, когда у матери активная фаза герпеса, зараженная ВИЧ или вирусом Эбола, имеет бруцеллез. При туберкулезе ребенка можно кормить сцеженным материнским молоком, но нельзя малыша прикладывать к груди.

Сейчас также смотрят

Вакцинация также не является препятствием для грудного вскармливания, отмечают в ЮНИСЕФ.

Если тебе трудно кормить грудью из-за плохого самочувствия, или тебе необходимо находиться в больнице — проси помощи родных и сцеживай молоко для малыша.

Само материнское молоко является настоящим лекарством для ребенка. Поэтому важно хранить его и кормить ребенка как можно дольше. До какого возраста следует кормить малыша грудным молоком и как настроить тандемное вскармливание двух детей, мы объясняли в предыдущем материале.

Подписывайся на наш Telegram и следи за последними новостями!