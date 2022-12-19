Ризик зараження чи вироблення антитіл? Чи можна вигодовувати грудьми під час хвороби

Годування груддю — одна із найважливіших частин материнства. Адже саме материнське молоко дає дитині спокій та здоров’я, а ще — створює зв’язок поміж рідними людьми. Але чи можна годувати грудьми під час хвороби?

На це питання відповіло ЮНІСЕФ. За словами експертів, навіть під час грипу, лихоманки чи Covid-19 жінці важливо не переривати грудне вигодовування малюка.

Дитина не підхопить інфекцію через грудне молоко — насправді воно міститиме антитіла, які зменшать ризик захворіти на ту саму хворобу.

Забороняється годувати грудьми лише тоді, якщо мати має активну фазу герпесу, заражена ВІЛ чи вірусом Ебола, має бруцельоз. При туберкульозі дитину можна годувати зцідженим материнським молоком, але не можна її прикладати до грудей.

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Вакцинація також не є перепоною для грудного вигодовування, зазначають у ЮНІСЕФ.

Якщо тобі важко годувати грудьми через погане самопочуття, або тобі необхідно перебувати в лікарні — проси допомоги рідних та зціджуй молоко для маляти.

Саме материнське молоко є справжніми ліками для дитини. Тому важливо зберігати його та годувати дитину якнайдовше. До якого віку варто годувати маля грудним молоком та як налаштувати тандемне вигодовування двох дітей, ми пояснювали у попередньому матеріалі.

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