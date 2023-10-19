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Кремы с коллагеном, спорт или тейпы? Как подтянуть грудь — пластический хирург о действенных вариантах

Анастасия Грубрина, журналист сайта 19 октября 2023, 18:00
Як підтягнути груди: хірургічні та безопераційні варіанти
Фото: Pexels

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