Кремы с коллагеном, спорт или тейпы? Как подтянуть грудь — пластический хирург о действенных вариантах

На упругость и форму женской груди могут влиять многие факторы. Поэтому с проблемой обвисания рано или поздно сталкивается каждая. Можно ли подтянуть грудь в домашних условиях, и какой способ будет самым эффективным?

Заслуженный врач Украины, специалист по реконструктивной и эстетической хирургии, а также соучредитель Совета экспертов эстетической медицины Украины Дмитрий Слоссер рассказал эксклюзивно для Вікна-Новини, как подтянуть грудь — о безоперационных и хирургических вариантах.

В материале ты узнаешь про:

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Самые распространенные причины обвисания зоны груди. В каком возрасте начинается обвисание груди и когда следует обращаться к врачу. Эффективны ли кремы, тейпы и спортивные нагрузки, чтобы подтянуть грудь. Виды операционной подтяжки груди и противопоказания такой процедуры. Профилактика обвисания груди.

Почему обвисает грудь

В течение жизни женская грудь может изменять размер и форму. На это влияет много факторов, таких как гормональный фон, беременность и грудное вскармливание, похудение или набор веса и так далее.

Кроме этого существенно влияют возрастные изменения, вредные привычки, особенно курение, которое может приводить к изменениям типа коллагена, который производит фибробласты и отвечает за упругость кожи. Это приводит к уменьшению упругости тканей.

Чаще всего обвисание груди не является заболеванием, а скорее потерей эстетической составляющей. Но оно может влиять на восприятие своей сексуальности, самооценку.

Есть одно интересное наблюдение, что преждевременное обвисание груди может возникать у женщин, которые активно занимаются разными видами спорта, в которых нужно много прыгать. К таким можно отнести, например, волейбол, баскетбол и тому подобное, — говорит врач.

Раз в год нужно обращаться к маммологу и профильным специалистам, чтобы проверять молочные железы. Обвисание груди может сигнализировать об изменениях в организме.

Когда стоит обращаться к врачу, если обвисает грудь

Пластический хирург Дмитрий Слоссер говорит, что обвисание груди может произойти независимо от возраста — после лактации. Очень часто это происходит в возрасте 40-45 лет, когда уровень коллагена в составе кожи несколько снижается.

Это уменьшает эластичность тканей, поэтому грудь может терять упругость и форму. Но стоит знать, что бывают небольшие опущения груди из-за потери их объема, а не обвисания кожи. В таких случаях грудь заполняется небольшими имплантами.

Вот несколько признаков, которые могут сигнализировать о необходимости обратиться к врачу:

Обвисание произошло внезапно, оно видимо. Обвисание груди сопровождается другими болевыми или дискомфортными симптомами. В родственном анамнезе есть случаи рака молочных желез.

Подтяжка груди в домашних условиях — способы

Чтобы подтянуть зону груди, женщины могут прибегать к разным процедурам в домашних условиях — кремам с коллагеном, тейпированию, спортивным тренировкам и другим. Но специалист говорит, что эффективных методов подтяжки груди кроме хирургического не существует.

Все перечисленные способы дают лишь временное улучшение кровоснабжения, что однозначно оказывает положительное влияние. В результате кожа может стать более упругой и менее сухой.

Но проблема обвисания связана в основном с излишками растянувшейся кожи. Она решается путём пластической хирургии. Потому что коллаген невозможно наполнить через кожу, как это часто пытаются сделать с помощью кремов или других средств.

Следует понимать, что действующие вещества не проникают на уровень базальной мембраны, отвечающей за упругость. То есть люди увлажняют поверхность кожи, а коллаген вырабатывается клетками фибробласта, которые размещаются в более глубоких слоях кожи.

Способ тейпирования груди больше подходит для рисков растяжения мышц, но отнюдь не для сдерживания растяжения кожи. Спортивные нагрузки действуют по схожему принципу — будут более актуальны для улучшения кровообращения в мышцах.

— Как вариант профилактики преждевременного опускания груди этот способ может быть эффективным, но как лечение — нет.

Ко временному эффекту, а не лечению, можно отнести и массажи, косметологические процедуры и инъекции. Они дают лишь кратковременный результат, который нужно будет постоянно поддерживать.

Хирургическая подтяжка груди — виды и противопоказания

Во время консультации с врачом женщины чаще всего объясняют, какого именно результата хотят достичь. Это влияет на вид операции и швы, которые будут заметными или почти невидимыми. Периареолярная подтяжка оставляет небольшие швы, что привлекает многих пациенток.

Однако в пластической хирургии все работает совсем не так. Только хирург может выбрать вариант проведения операции, понимая все аспекты и особенности построения тела пациентки.

Врач объясняет, что разрез ареолы можно проводить только тогда, когда форма груди более вытянутая. Вертикальная подтяжка возможна при отсутствии излишков кожи в горизонтальном компоненте, когда расстояние от края ареолы до подмамарной складки невелико.

А в случае наличия вертикальных и горизонтальных излишков кожи необходимо удалять соответствующую часть и по нижней складке. Такой тип удаления называется якорная подтяжка.

Существуют относительные противопоказания к подтяжке груди:

аутоиммунные заболевания (системная красная волчанка, склеродермия и т.п.);

заболевания, увеличивающие период заживления ран — сахарный диабет, гемофилия и т.п.;

сахарный диабет, гемофилия и т.п.; пониженный иммунный фон из-за приема иммуносупрессивных препаратов;

нарушение кровоснабжения тканей молочной железы.

Бывают также чисто психологические противопоказания. Пациент может достаточно неадекватно оценивать свои формы. Такой тип реакции на свое тело относят к психическим расстройствам и называют дисморфофобией.

Кстати, читай, что такое дисморфофобия и почему ею страдают даже мировые звезды.

Профилактика обвисания груди — действенные способы

Действенными способами профилактики обвисания груди врач Дмитрий Слоссер называет правильное и сбалансированное питание с высоким содержанием витаминов С и цинка. Кроме этого следует соблюдать здоровый образ жизни, чтобы организм не терял природный коллаген.

Спортивные нагрузки будут полезны для профилактики обвисания кожи. Можно заниматься упражнениями на разведение рук в стороны и поднятие рук над головой со штангой или гантелями. Плавание будет укреплять мышцы, полезной будет и йога.

— Раньше довольно популярными были процедуры обтирания груди холодной водой или контрастный душ. Даже в женских консультациях можно было увидеть плакаты с рекомендациями по выполнению этих процедур. Однозначно все это улучшает кровоснабжение кожи и положительно влияет на внешний вид груди.

Материал носит информативный характер, а изложенные в нем утверждения являются личной позицией указанного эксперта Дмитрия Слоссера. В случае, если тебя беспокоит состояние твоей груди или ты чувствуешь дискомфорт или боль – редакция советует сразу же обратиться к профильному врачу.

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