Прокуратура Киева сообщила о подозрении 50-летнему пластическому хирургу одной из частных клиник на Подоле. Врачу инкриминируют ненадлежащее исполнение профессиональных обязанностей, что привело к смерти 28-летней женщины во время пластической операции.

Инцидент произошел еще в 2023 году, но результаты экспертизы и расследования были опубликованы недавно. Читай в материале детали дела.

Сообщено подозрение за ненадлежащее исполнение обязанностей — что известно

По данным Киевской городской прокуратуры, пациентка обратилась в клинику для проведения операции по имплантации ягодиц. Процедуру выполнили в тот же день без достаточной подготовки.

Во время вмешательства у женщины внезапно упало артериальное давление, а затем остановилось сердце. Реанимационные мероприятия, проведенные медицинским персоналом, не принесли результата, и пациентка скончалась на операционном столе.

Комплексная судебно-медицинская экспертиза выявила грубые нарушения в процессе операции. В частности, для анестезии использовался раствор Кляйна, где вместо лидокаина применили лонгокаин в дозе, значительно превышающей допустимую.

Это вместе с другими отклонениями от медицинских протоколов стало непосредственной причиной летального исхода. Эксперты подчеркнули, что неправильная дозировка анестетика привела к токсическому эффекту, спровоцировавшему сердечную недостаточность.

Действия хирурга квалифицированы по части 1 статьи 140 Уголовного кодекса Украины — ненадлежащее исполнение медицинским работником своих профессиональных обязанностей вследствие небрежного отношения, что повлекло за собой тяжелые последствия для больного. Санкция статьи предусматривает наказание в виде ограничения свободы сроком до пяти лет или лишения свободы сроком до трех лет с возможным лишением права занимать определенные должности.

Прокуратура продолжает расследование, чтобы установить, причастны ли другие сотрудники клиники. В настоящее время хирургу избрана мера пресечения, детали которой не разглашаются. Родственники погибшей требуют справедливости и привлечения к ответственности всех виновных.

Раньше мы писали, что женщине распространили рак груди во время пластики — читай в материале детали скандальной операции.

Больше видео? Не вопрос! Эксклюзивы, интервью, смешные Shorts и не только – скорее на Youtube Вікон. Твой уютный канал!