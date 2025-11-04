Прокуратура Києва повідомила про підозру 50-річному пластичному хірургу однієї з приватних клінік на Подолі. Лікарю інкримінують неналежне виконання професійних обов’язків, що призвело до смерті 28-річної жінки під час пластичної операції.

Інцидент стався ще у 2023 році, але результати експертизи та розслідування були оприлюднені нещодавно. Читай у матеріалі деталі справи.

Повідомлено підозру за неналежне виконання обов’язків — що відомо

За даними Київської міської прокуратури, пацієнтка звернулася до клініки для проведення операції з імплантації сідниць. Процедуру виконали того ж дня, без достатньої підготовки.

Під час втручання у жінки раптово впав артеріальний тиск, а згодом зупинилося серце. Реанімаційні заходи, проведені медичним персоналом, не дали результату, і пацієнтка померла на операційному столі.

Комплексна судово-медична експертиза виявила грубі порушення в процесі операції. Зокрема, для анестезії використовувався розчин Кляйна, де замість лідокаїну застосували лонгокаїн у дозі, що значно перевищувала допустиму.

Це, разом з іншими відхиленнями від медичних протоколів, стало безпосередньою причиною летального наслідку. Експерти підкреслили, що неправильне дозування анестетика призвело до токсичного ефекту, який спровокував серцеву недостатність.

Дії хірурга кваліфіковано за частиною 1 статті 140 Кримінального кодексу України — неналежне виконання медичним працівником своїх професійних обов’язків внаслідок недбалого ставлення, що спричинило тяжкі наслідки для хворого. Санкція статті передбачає покарання у вигляді обмеження волі на строк до п’яти років або позбавлення волі на строк до трьох років з можливим позбавленням права обіймати певні посади.

Прокуратура продовжує розслідування, щоб встановити, чи були причетні інші співробітники клініки. Наразі хірургу обрано запобіжний захід, деталі якого не розголошуються. Родичі загиблої вимагають справедливості та притягнення до відповідальності всіх винних.

