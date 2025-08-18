Померла під час анестезії — у Києві розслідують смерть 10-річної дитини у лікарні

Київська міська прокуратура повідомила про початок розслідування смерті 10-річної дитини після введення анестезії у дитячій лікарні. Дівчинка померла в одному з медзакладів столиці.

За процесуального керівництва ювенальних прокурорів Оболонської окружної прокуратури розпочато досудове розслідування.

Прокуратура Києва розслідує обставини загибелі дитини у лікарні

Як зауважують у відомстві, дівчинка перебувала в лікарні через перелом передпліччя, у зв’язку з чим їй встановили металеві фіксатори.

Під час зняття гіпсової пов’язки дитині почали вводити анестезію. Як розповіла мати, на фоні введення препарату у дитини з’явилося різке збудження. Шкіра дівчинки посиніла, у неї також впав тиск.

Дитину намагалися реанімувати майже три години, однак її не вдалося врятувати.

Оболонська окружна прокуратура розпочала досудове розслідування за частиною 2 статті 140 КК України — неналежне виконання професійних обов’язків медичним або фармацевтичним працівником, що спричинило тяжкі наслідки. Нині призначено судово-медичну експертизу.

Нагадаємо, що днями прокуратура також повідомила про підозру лікарю, який провів підтяжку грудей жінці з онкологією.

Зазначається, що медик не провів належних досліджень перед втручанням, що стало появою нових вогнищ хвороби й призвело до тяжких наслідків для здоров’я. Тепер лікаря хочуть відсторонити від професійних обов’язків.

А про те, що варто знати батькам про анестезію перед операціями, ми говорили з лікарями. Дізнайся про ризики, види анестезій та які аналізи варто здати перед операцією.

