Умерла во время анестезии — в Киеве расследуют смерть 10-летнего ребенка в больнице

Киевская городская прокуратура сообщила о начале расследования смерти 10-летнего ребенка после введения анестезии в детскую больницу. Девочка умерла в одном из медучреждений столицы.При процессуальном руководстве ювенальных прокуроров Оболонской окружной прокуратуры начато досудебное расследование. Прокуратура Киева расследует обстоятельства гибели ребенка в больнице Как отмечают в ведомстве, девочка находилась в больнице из-за перелома предплечья, в связи с чем ей установили металлические фиксаторы. При снятии гипсовой повязки ребенку начали вводить анестезию. Как рассказала мама, на фоне введения препарата у ребенка появилось резкое возбуждение. Кожа девочки посинела, у нее также упало давление. Ребенка пытались реанимировать почти три часа, однако его не удалось спасти. Оболонская окружная прокуратура начала досудебное расследование по части 2 статьи 140 УК Украины — ненадлежащее выполнение профессиональных обязанностей медицинским или фармацевтическим работником, повлекшее тяжкие последствия. В настоящее время назначена судебно-медицинская экспертиза. Напомним, что на днях прокуратура также сообщила о подозрении врачу, который провел подтяжку груди женщине с онкологией.Отмечается, что медик не провел надлежащих исследований перед вмешательством, что стало появлением новых очагов болезни и привело к тяжелым последствиям для здоровья. Теперь врача хотят отстранить от профессиональных обязанностей. А о том, что следует знать родителям об анестезии перед операциями, мы говорили с врачами. Узнай риски, виды анестезий и какие анализы следует сдать перед операцией.