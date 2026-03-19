У Києві пацієнт осліп після операції на носі: лікарю загрожує в’язниця

Звичайна планова операція у столичному медичному центрі обернулася для 56-річного пацієнта незворотною втратою здоров’я. Через професійну недбалість лікаря-отоларинголога чоловік осліп на одне око. Правоохоронці вже оголосили медику про підозру. Про це повідомили у поліції Києва.

Як встановили слідчі Дніпровського управління поліції Києва, інцидент стався в одній із приватних лікарень під час маніпуляцій із виправлення носової перегородки та видалення кісти. Процедура, яка мала покращити якість життя пацієнта, завершилася фатально через порушення хірургічної техніки.

За даними досудового розслідування, під час операції ЛОР-лікар допустив перелом тонкої кісткової пластинки, що відділяє носову порожнину від очниці. Внаслідок цього уламки пошкодили зоровий нерв пацієнта. Чоловік миттєво втратив зір на одне око без можливості його відновлення.

Для встановлення причини було проведено комплексну судово-медичну експертизу. Фахівці підтвердили: між діями хірургічного персоналу та настанням тяжких наслідків існує прямий причинно-наслідковий зв’язок. Це стало підставою для притягнення лікаря до кримінальної відповідальності.

Що загрожує медику

Слідчі, за процесуального керівництва Дніпровської окружної прокуратури, оголосили отоларингологу про підозру за ч. 1 ст. 140 Кримінального кодексу України. Йдеться про неналежне виконання професійних обов’язків медичним працівником через недбале ставлення.

За цією статтею загрожує до двох років ув’язнення та заборона працювати за фахом до п’яти років.

Наразі відомо, що після інциденту лікар звільнився з приватного медичного центру. Досудове розслідування триває, правоохоронці збирають остаточну доказову базу для передачі справи до суду.

На жаль, це не єдиний резонансний випадок лікарської помилки у приватних клініках столиці за останній час.

Більше відео? Ексклюзиви, інтерв’ю, смішні шортси і не лише – зазирай на Youtube Вікон. З нами затишно!