В Лиссабоне во время аварии фуникулера погибли 15 человек, в их числе — иностранцы

В Португалии после страшной трагедии объявлен национальный день траура: по меньшей мере 15 человек погибли в результате аварии знаменитого лиссабонского фуникулера Глория.

Среди жертв есть иностранные граждане, однако их имена и национальность пока не раскрываются.

Кроме того, около 18 человек, среди которых ребёнок, получили ранения, пятеро находятся в тяжёлом состоянии. Прокуроры уже начали расследование причин.

Подробности трагического инцидента в Лиссабоне — в нашем материале.

В Португалии произошла авария туристического фуникулера: погибли 15 человек

Фуникулер Глория является одним из символов Лиссабона, он курсирует по крутому склону центрального района города, поднимаясь и спускаясь одновременно с другим вагоном, движущимся в противоположном направлении.

На фото с места происшествия видны обломки жёлто-белого вагона, который лежит на боку на узкой улице. Крыша и бока фуникулера сильно помяты, а некоторые металлические части буквально раздавлены.

Свидетели сообщили местным СМИ, что трамвай мчался вниз по склону, очевидно, утратив управление.

Он с жестокой силой врезался в здание и развалился, как картонная коробка, — рассказала свидетельница Тереза д’Аво.

Другой очевидец добавил, что вагон перевернулся на мужчину, который стоял на тротуаре.

Авария произошла около 18:00, в начале вечернего часа пик.

Спасательные службы работали быстро: всех пострадавших вытащили из-под обломков чуть больше чем за два часа.

Профсоюз SITRA подтвердил, что во время аварии один из его членов погиб. Причины катастрофы пока неизвестны.

Мэр Лиссабона Карлос Моедаш назвал этот день трагическим для города и выразил соболезнования семьям погибших.

К сожалению, фуникулер Глория, который считается национальной достопримечательностью Португалии, теперь будет ассоциироваться с этой ужасной трагедией.

Источник: The Guardian.

