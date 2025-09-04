Для тебе Новини

У Лісабоні під час аварії фунікулера загинули 15 людей, серед них — іноземці

Ольга Петухова, редакторка сайту 04 Вересня 2025, 12:00 2 хв.
аварія фунікулера в лісабоні
Фото Getty Images

Завантаження

Помилка

Ми використовуємо cookies, щоб проаналізувати та покращити роботу нашого сайту, персоналізувати рекламу. Продовжуючи відвідування сайту, ви надаєте згоду на використання cookies та погоджуєтесь з Політикою конфіденційності.
Погоджуюсь