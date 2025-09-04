У Лісабоні під час аварії фунікулера загинули 15 людей, серед них — іноземці

У Португалії після страшної трагедії оголошено національний день жалоби: щонайменше 15 людей загинули через аварію знаменитого лісабонського фунікулера Глорія.

Серед жертв катастрофи є іноземні громадяни, проте їхні імена та національність поки не розголошують.

Крім того, близько 18 людей, серед яких дитина, отримали поранення, причому п’ятеро перебувають у тяжкому стані. Прокурори вже розпочали розслідування причин.

Подробиці трагічного інциденту в Лісабоні — у нашому матеріалі.

У Португалії сталася аварія туристичного фунікулера: загинули 15 людей

Фунікулер Глорія є одним із символів Лісабона, він курсує по крутому схилу центрального району міста, піднімаючись та спускаючись одночасно з іншим вагоном, який рухається у протилежному напрямку.

На фото з місця події видно уламки жовто-білого вагона, що лежить на боці на вузькій вулиці. Дах та боки фунікулера сильно пом’яті, а деякі металеві частини просто розчавлені.

Свідки повідомили місцевим ЗМІ, що трамвай мчав униз по схилу, очевидно, втративши керування.

Він із жорстокою силою вдарився об будівлю та розвалився, як картонна коробка, — розповіла свідок події Тереза д’Аво.

Інший очевидець повідомив, що вагон перекинувся на чоловіка, який стояв на тротуарі.

Аварія сталася близько 18:00, на початку вечірньої години пік.

Рятувальні служби працювали швидко: всіх постраждалих витягли з-під уламків приблизно за дві години.

Профспілка SITRA підтвердила, що один із її членів під час аварії загинув. Про причину катастрофи поки інформації немає.

Мер Лісабона Карлос Моедаш назвав цей день трагічним для міста і висловив співчуття родинам загиблих.

На жаль фунікулер Глорія, який вважають національною пам’яткою Португалії, тепер асоціюватиметься з цією страшною трагедією.

Джерело: The Guardian.

