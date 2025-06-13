Для тебя Новости

1200 героев вернули домой: Украина репатриировала тела защитников

Анастасия Грубрина, журналист сайта 13 июня 2025, 16:00
1200 тел украинских военных

Загрузка

Ошибка

Ми використовуємо cookies, щоб проаналізувати та покращити роботу нашого сайту, персоналізувати рекламу. Продовжуючи відвідування сайту, ви надаєте згоду на використання cookies та погоджуєтесь з Політикою конфіденційності.
Погоджуюсь