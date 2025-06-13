Эта неделя стала активной на обмены военнопленными. Но не все воины возвращаются домой живыми. Сегодня, 13 июня, прошел еще один обмен телами пленных. В Украину репатриировали 1200 погибших защитников. Что известно о них — в материале.

1200 тел украинских военных репатриировали на родную землю

В Координационном штабе сообщили, что в Украину вернули тела 1200 военных.

По утверждению российской стороны тела принадлежат гражданам Украины, в частности, военнослужащим. Репатриация прошла согласно договоренностям в Стамбуле.

Над репатриацией работали сотрудники КШППВ, Объединенного центра при СБ Украины, ВСУ, МВД, Офиса Уполномоченного ВРУ по правам человека, Секретариата Уполномоченного по лицам пропавших без вести при особых обстоятельствах, ГСЧС, других структур безопасности и обороны.

Вскоре тела пройдут экспертизу по идентификации лиц.

Выражаем благодарность за содействие Международному Комитету Красного Креста.

1200 героев вернули домой: Украина репатриировала тела защитников / 4 Фотографии

После идентификации тела погибших гражданских и военных передадут семьям для достойного захоронения.

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