Цей тиждень став активним на обміни військовополоненими. Та не всі воїни повертаються додому живими. Сьогодні, 13 червня, відбувся ще один обмін тілами полонених. До України репатріювали 1200 загиблих оборонців. Що відомо про них — у матеріалі.

1200 тіл українських військових репатріювали на рідну землю

У Координаційному штабі повідомили, що до України повернули тіла 1200 військових.

За твердженням російської сторони тіла належать громадянам України, зокрема військовослужбовцям. Репатріація відбулася згідно домовленостей у Стамбулі.

Над репатріацією працювали співробітники КШППВ, Об’єднаного центру при СБ України, ЗСУ, МВС, Офісу Уповноваженого ВРУ з прав людини, Секретаріату Уповноваженого з питань осіб зниклих безвісти за особливих обставин, ДСНС, інших структур безпеки та оборони.

Невдовзі тіла пройдуть експертизу для ідентифікації осіб.

Висловлюємо вдячність за сприяння Міжнародному Комітету Червоного Хреста.

1200 героїв повернули додому: Україна репатріювала тіла захисників / 4 Фотографії

Після ідентифікації тіла загиблих цивільних та військових передадуть родинам для гідного поховання.

Раніше ми розповідали, як вшанувати кортеж із загиблими військовими.

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