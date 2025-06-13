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1200 героїв повернули додому: Україна репатріювала тіла захисників

Анастасія Грубрина, журналістка сайту 13 Червня 2025, 16:00
1200 тіл українських військових

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