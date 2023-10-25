В Винницкой области обнаружили гепатит А: какая причина заболевания и сколько людей уже пострадало

Наше здоровье — главное, что у нас есть. Именно поэтому важно следить за собственным самочувствием, питанием, ежегодно делать чекап организма и следить за анализами.

Однако иногда опасность может ждать там, где ты не подозреваешь её встретить.

Стало известно, что в Винницкой области зафиксирована вспышка вирусного гепатита A, в одном из районов города. По обновленной информации, количество больных гепатитом А за одни сутки из 60 человек возросло до 93.

О деталях случая распространения гепатита A — рассказываем далее.

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Гепатит А в Винницкой области: что известно

О распространении заболевания в одном из районов города стало известно утром 24 октября 2023 года.

— 60 человек с подтвержденным диагнозом гепатит А госпитализированы, среди них — 14 детей. Также ещё 14 пациентов находятся под контролем и ожидают подтверждения диагноза. Пострадавшие получают всю необходимую медицинскую помощь и остаются под наблюдением врачей, — сообщил 24 октября Минздрав в своем Telegram.

А уже 25 октября об увеличении количества заболевших в эфире радио Город над Бугом сообщил директор департамента здравоохранения Винницкого городского совета Александр Шиш.

— Анализ распространения болезни свидетельствует, что среди зараженных есть представители разных возрастных и социальных групп, больные живут во всех районах города. Вероятного единственного места распространения болезни пока не обнаружено. Из общего числа больных 16 — это дети, — сообщил Шиш.

Известно, что специалисты Винницкого ЦКПХ проверяют и исследуют все возможные причины вспышки — от стихийных рынков до централизованного и децентрализованного водоснабжения, обеспечивают отбор образцов из окружающей среды и очагов заболевания.

На лабораторное исследование уже отобрали 66 проб из общественных источников питьевой воды, частных колодцев и точек продаж питьевой воды.

По результатам анализов уже проверено 53 образца — они соответствуют санитарным нормам.

Что такое гепатит А, и как он передается от человека к человеку, мы писали раньше.

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