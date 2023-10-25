На Вінниччині виявили гепатит А: яка причина захворювання та скільки людей вже постраждало

Наше здоровʼя — головне, що ми маємо. Саме тому важливо слідкувати за власним самопочуттям, харчуванням, щороку робити чекап організму та стежити за аналізами.

Однак інколи небезпека може чатувати там, де ти на неї не очікуєш.

Стало відомо, що на Вінниччині зафіксовано спалах вірусного гепатиту A, в одному із районів міста.

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За оновленою інформацією, кількість хворих на гепатит А за одну добу з 60 осіб зросла до 93.

Про деталі випадку поширення гепатиту A — розповідаємо далі.

Гепатит А на Вінниччині: що відомо

Про поширення захворювання в одному з районів міста стало відомо вранці 24 жовтня 2023 року.

— 60 людей з підтвердженим діагнозом гепатит А госпіталізовані, серед них — 14 дітей. Ще 14 пацієнтів перебувають під медичним наглядом та очікують підтвердження діагнозу. Постраждалі отримують всю необхідну медичну допомогу та залишаються під наглядом лікарів, — повідомило 24 жовтня МОЗ у своєму Telegram.

А вже 25 жовтня про збільшення кількості хворих в ефірі радіо Місто над Бугом повідомив директор департаменту охорони здоров’я Вінницької міської ради Олександр Шиш.

— Аналіз поширення хвороби засвідчує, що серед заражених є представники різних вікових і соціальних груп, хворі мешкають в усіх районах міста. Ймовірного єдиного місця поширення хвороби наразі не виявлено. Із загальної кількості хворих 16 — це діти, — повідомив Шиш.

Відомо, що спеціалісти Вінницького ЦКПХ перевіряють та досліджують усі можливі причини спалаху — від стихійних ринків до точок централізованого та децентралізованого водопостачання, забезпечують відбір зразків з навколишнього середовища та осередків захворювання.

На лабораторне дослідження вже відібрали 66 проб з громадських джерел питної води, приватних криниць та точок продажу питної води.

За результатами аналізів, вже перевірено 53 зразки — вони відповідають санітарним нормам.

Що таке гепатит А та як він передається від людини до людини, ми писали раніше.

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