Генерал, спасибо! Залужный уходит в отставку — что известно

До 24 февраля 2022 его имя не так часто звучало в информационном пространстве, в обычных разговорах на кухне или утренних мыслях украинцев. Однако один день изменил все, как и генерал Валерий Залужный изменил украинское общество и ситуацию на поле боя, чем сберег Украину. Но 8 февраля 2024 года Главнокомандующий ВСУ сообщил, что идет в отставку.

В первые сложные дни великой войны мы выстояли против подлого и сильного врага. Выстояли вместе. Наша битва продолжается и каждый день меняется. Задания 2022 отличаются от задач 2024 года. Поэтому все должны измениться и адаптироваться к новым реалиям. Чтобы победить тоже вместе.

Валерий Залужный уходит в отставку — что известно

Валерий Залужный написал, что во время важного и серьезного разговора с президентом Украины Владимиром Зеленским было принято решение — необходимые изменения в подходах и стратегиях.

Также генерал поблагодарил всех, кто был рядом с ним, в частности, команду Генерального штаба, Министерства обороны и президента Украины.

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Я горжусь каждым и каждым в ВСУ, кто защищает будущее наших детей. Все солдаты, сержанты и офицеры. Склоняю голову всем, кто отдал свою жизнь за Украину и свободу. Помним и отомстим за всех. Украинцы обязательно победят.

Также об итогах встречи 8 февраля написал президент Украины. Владимир Зеленский поблагодарил Валерия Залужного за два года защиты Украины.

Также президент отметил, что на встрече удалось обсудить, в каких обновлениях нуждаются сами ВСУ и их руководство.

Время для такого обновления — именно сейчас. Предложил Валерию Федоровичу и дальше быть в команде. Обязательно победим! Слава Украине!

Вместе с тем министр обороны Украины Рустем Умеров также выразил благодарность Валерию Залужному за руководство ВСУ в столь сложное время.

Сегодня было принято решение о необходимости смены руководства Вооруженных Сил Украины. Искренне благодарен Валерию Федоровичу за все достижения и победы.

Министр объяснил, что война не остается одинаковой, поэтому требует постоянных изменений. Ведь боевые действия в 2022, 2023 и 2024 годах — это три разных реальности.

Кто стал новым Главнокомандующим ВСУ

Владимир Зеленский в вечернем обращении к украинцам сообщил об изменениях в руководстве ВСУ.

Я назначил генерал-полковника Сырского Главнокомандующим Вооруженными Силами Украины.

А раньше мы рассказывали, что происходило в первый день полномасштабной войны в кабинете Валерия Залужного.

Фото: Валерий Залужный

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