Генерале, дякуємо! Залужний йде у відставку — що відомо

До 24 лютого 2022 року його ім’я не так часто звучало в інформаційному просторі, у звичайних розмовах на кухні чи ранкових думках українців. Проте один день змінив все, як і генерал Валерій Залужний змінив українське суспільство та ситуацію на полі бою, чим зберіг Україну. Та 8 лютого 2024 року Головнокомандувач ЗСУ повідомив, що йде у відставку.

В перші найскладніші дні великої війни ми вистояли проти підлого та сильного ворога. Вистояли разом. Наша битва триває і щодня змінюється. Завдання 2022 року відрізняються від завдань 2024 року. Тому усі повинні змінитись та адаптуватись до нових реалій також. Щоб перемогти теж разом.

Валерій Залужний йде у відставку — що відомо

Валерій Залужний написав, що під час важливої та серйозної розмови з президентом України Володимиром Зеленським разом було ухвалене рішення — необхідні зміни в підходах та стратегіях.

Також генерал подякував усім, хто був поруч з ним, зокрема команді Генерального штабу, Міністерства оборони та президенту України.

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Я пишаюсь кожним та кожною в ЗСУ, які захищають майбутнє наших дітей. Усіма солдатами, сержантами та офіцерами. Схиляю голову перед усіма, хто віддав своє життя за Україну і свободу. Пам’ятаємо і помстимося за всіх. Українці обовʼязково переможуть.

Також про підсумки зустрічі 8 лютого написав і президент України. Володимир Зеленський подякував Валерію Залужному за два роки захисту України.

Також президент зазначив, що на зустрічі вдалось обговорити, яких оновлень потребують самі ЗСУ та їхнє керівництво, тому Валерій Залужний йде у відставку.

Час для такого оновлення — саме зараз. Запропонував Валерію Федоровичу й надалі бути в команді. Обов’язково переможемо! Слава Україні!

Разом з тим міністр оборони України Рустем Умєров також висловив подяку Валерію Залужному за керівництво ЗСУ в такий складний час.

Сьогодні було ухвалено рішення про необхідність зміни керівництва Збройних Сил України. Щиро вдячний Валерію Федоровичу за всі досягнення та перемоги.

Міністр пояснив, що війна не залишається однаковою, а тому вимагає постійних змін. Адже бойові дії у 2022, 2023 та 2024 роках — це три різні реальності.

Хто став новим Головнокомандувачем ЗСУ

Володимир Зеленський у вечірньому зверненні до українців повідомив про зміни у керівництві ЗСУ.

Я призначив генерал-полковника Сирського Головнокомандувачем Збройних Сил України.

А раніше ми розповідали, що відбувалося у перший день повномасштабної війни у кабінеті Валерія Залужного.

Фото: Валерій Залужний

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