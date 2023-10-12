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Каждый военный ВСУ должен свободно владеть английским языком до 2026 года — что известно об инициативе

Богдана Макалюк, редактор сайта 12 октября 2023, 11:00
Військові ЗСУ мають вільно володіти англійською до 2026
Фото: Сайт президента Украины

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