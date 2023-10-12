Каждый военный ВСУ должен свободно владеть английским языком до 2026 года — что известно об инициативе

Английский язык звучит почти на всех международных встречах, соревнованиях, фестивалях и т.д. Английский даже утвердили как один из языков международного общения в Украине. Это означает, что сфера применения английского в Украине должна распространяться на военную, медицинскую, транспортную системы и культуру.

Поэтому Министерство обороны совместно с Генштабом ВСУ работают над дорожной картой по усовершенствованию языковой подготовки украинских военнослужащих, чтобы каждый из них свободно разговаривал на английском языке до 2026 года, сообщил заместитель начальника Генштаба ВСУ генерал-майор Владимир Коваль.

Военные должны свободно владеть английским до 2026 года: что известно

По словам Коваля, чиновники уже разработали ряд проектов, которые сейчас проверяют. В частности, они включают в себя переход на преподавание на английском языке в военных учреждениях высшего образования.

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— Наработан ряд практических проектов. Сейчас мы их апробируем и должны определить новую модель, чтобы до 2026 каждый военнослужащий ВСУ свободно разговаривал на английском языке, — сказал он.

Владимир Коваль отметил, что одним из приоритетов в рамках программы является переход на преподавание в военных вузах на английском языке.

Он добавил, что сегодня в учреждениях военного образования реализуется ряд инновационных образовательных проектов в рамках перехода на стандарты НАТО с учетом текущих потребностей в условиях отражения российской агрессии. Для этого к преподаванию специальных дисциплин привлекаются лучшие военные практики, а также ученые для подготовки офицеров по специальности операторов ситуационной осведомленности.

Английский язык является одним из самых популярных для изучения. Начать говорить по-английски можно даже после самообучения. Ранее мы рассказывали о лучших бесплатных программах для изучения английского.

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