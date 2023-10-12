Кожен військовий ЗСУ має вільно володіти англійською мовою до 2026 року — що відомо про ініціативу

Англійська мова звучить чи не на всіх міжнародних зустрічах, змаганнях, фестивалях тощо. Англійську навіть затвердили як одну з мов міжнародного спілкування в Україні. Це означає, що сфери застосування англійської в Україні мають поширюватися на військову, медичну, транспортну системи та культуру.

Тому Міністерство оборони спільно з Генштабом ЗСУ працюють над дорожньою картою щодо удосконалення мовної підготовки українських військовослужбовців, щоб кожен з них вільно розмовляв англійською мовою до 2026 року, повідомив заступник начальника Генштабу ЗСУ генерал-майор Володимир Коваль.

Військові мають вільно володіти англійською до 2026 року: що відомо

За словами Коваля, чиновники вже розробили низку проектів, які наразі перевіряють. Зокрема, вони включають перехід на викладання англійською мовою у військових закладах вищої освіти.

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— Напрацьовано низку практичних проектів. Зараз ми їх апробуємо і повинні визначити нову модель, щоб до 2026 року кожний військовослужбовець ЗСУ вільно розмовляв англійською мовою, — сказав він.

Володимир Коваль зазначив, що одним із пріоритетів в рамках програми є перехід на викладання у військових вишах англійською мовою.

Додав, що сьогодні у закладах військової освіти реалізується ряд інноваційних освітніх проектів в рамках переходу на стандарти НАТО з урахуванням поточних потреб в умовах відбиття російської агресії. Для цього до викладання спеціальних дисциплін залучаються кращі військові практики, а також вчені для підготовки зокрема офіцерів за фахом операторів ситуаційної обізнаності.

Англійська мова одні із найпопулярніших для вивчення. Почати говорити англійською можна навіть після самонавчання. Раніше ми розповідали про найкращі безкоштовні програми для вивчення англійської.

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