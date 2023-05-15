Взятка в $2,7 млн! НАБУ разоблачило масштабную коррупцию в руководстве Верховного Суда — кого и что известно

По данным Национального антикоррупционного бюро Украины (НАБУ), стражи порядка выявили факты получения неправомерных выгод руководством и судьями Верховного Суда Украины.

Так, представители НАБУ и САП заявили поздно вечером 15 мая о разоблачении масштабной коррупции в Верховном Суде.

САП и НАБУ разоблачили масштабную коррупцию в Верховном Суде, а именно схему получения неправомерной выгоды руководством и судьями Верховного Суда.

В настоящее время проводятся следственные действия. Подробности на этот счет будут обнародованы позже, отмечают в НАБУ.

Председатель Верховного суда Украины Всеволод Князев разоблачен во взяточничестве

В то же время, по информации издания Цензор.нет, со ссылкой на источники в НАБУ, председатель Верховного суда Украины Всеволод Князев был разоблачен детективами бюро во взяточничестве почти на три миллиона долларов. Сейчас это самый высокий чиновник за всю историю Украины, который был арестован за взяточничество.

Издание ZN.UA со ссылкой на источник в НАБУ отмечает, что должностное лицо получало деньги от людей, выступавших за решение суда в пользу олигарха Константина Жеваго.

В частности, речь идет о рассмотрении дела о праве собственности 40,19% акций Полтавского горно-обогатительного комбината (ПГОК) Ferrexpo. 19 апреля Верховный суд оставил указанные акции Жеваго, чем отменил предыдущее решение.

Однако пока нет официальной информации о его причастности к этому делу.

Учредителям издания стало известно, что обыски производятся в жилых и служебных помещениях 18 судей Верховного Суда.

Кстати, в сети уже начала распространяться не только информация о разоблачении, но и простые подсчеты.

В конце концов, пользователи соцсетей предложили интересную идею, куда направить изъятую взятку.

Несмотря на полномасштабное вторжение, борьба с коррупцией продолжается в Украине. Читай, как выглядит новая антикоррупционная программа на три года.

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