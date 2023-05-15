Новини

Хабар у $2,7 млн! НАБУ викрило масштабну корупцію у керівництві Верховного Суду — кого і що відомо

Валерія Маліцька, головна редакторка сайту 16 Травня 2023, 00:44
голова верховного суду

Більше новин
Сайти для відстеження повітряної тривоги
Де загроза! Онлайн-карта повітряної тривоги в Україні в реальному часі
У Дніпрі лікарі зупинили серце бійцю, щоб провести операцію
Зупинити серце на 15 хвилин, щоб врятувати життя! Як лікарі у Дніпрі провели унікальну операцію українському бійцю
Як швидко прибрати перегар і що це – корисні поради
Наслідки вчорашньої вечірки наздоганяють сьогодні? Як швидко прибрати перегар
жалюзі день ніч
Легко чистяться і надійні! Які ще є причини купити жалюзі день-ніч
Дивитись більше

Матеріали по темі

Сайти для відстеження повітряної тривоги
Де загроза! Онлайн-карта повітряної тривоги в Україні в реальному часі
У Дніпрі лікарі зупинили серце бійцю, щоб провести операцію
Зупинити серце на 15 хвилин, щоб врятувати життя! Як лікарі у Дніпрі провели унікальну операцію українському бійцю
Мобілізація
Мобілізація 2023: де можуть служити обмежено придатні особи в Україні
Алла Кошляк: історія про службу в ЗСУ та створення подкасту
Не військові будуватимуть нову Україну, всі мають це робити зараз! Історія колишньої радіоведучої, що служить у лавах ЗСУ

Відео
0:03:29
У Дніпрі лікарі зупинили серце бійцю, щоб провести операцію

Зупинити серце на 15 хвилин, щоб врятувати життя! Як лікарі у Дніпрі провели унікальну операцію українському бійцю
0:07:03
ситуація на кордоні з Білоруссю
Загроза не зникла! Скільки російських військових зараз у Білорусі та яка ситуація на кордоні
0:07:30
Навіщо Україні винищувачі F-16: як вони допоможуть у війні
З ними війна могла б закінчитися вже влітку! Чому для України такі важливі винищувачі F-16 та навіщо дозвіл США
Карта бойових дій в Україні 15.05.2023 онлайн
Як загарбники намагаються поповнити живу силу на окупованих територіях: карта бойових дій в Україні 15 травня в режимі онлайн
0:03:37
Як працюють сили ППО: військові показали свою роботу
Одна збита ворожа ціль — сотні врятованих життів! Військові сил ППО показали свою роботу
0:04:01
Циркуни
Це було колись затишне село, а зараз — самі руїни! Як відновлюватимуть Циркуни Харківської Області
0:03:14
Застосунок ProRapp
Перший у світі “тіндер” для дизайнерів! Українська студія створила додаток для твого ремонту
0:03:30
Бойовий медик
Він як янгол охоронець для усіх своїх товаришів… Історія бойового медика із Тернопільщини
0:04:16
Дрон-камікадзе
Все про найсучасніші дрони-камікадзе, які США передають Україні
карта бойових дій 14.05.23
Що відбувається на різних напрямках: карта бойових дій в Україні 14 травня та ситуація на фронті
Більше відео
Мобілізація
Читати далі
Мобілізація 2023: де можуть служити обмежено придатні особи в Україні

Помилка

Ми використовуємо cookies, щоб проаналізувати та покращити роботу нашого сайту, персоналізувати рекламу. Продовжуючи відвідування сайту, ви надаєте згоду на використання cookies та погоджуєтесь з Політикою конфіденційності.
Погоджуюсь