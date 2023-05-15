Хабар у $2,7 млн! НАБУ викрило масштабну корупцію у керівництві Верховного Суду — кого і що відомо

За даними Національного антикорупційного бюро України (НАБУ), правоохоронці виявили факти отримання неправомірних вигод керівництвом та суддями Верховного Суду України.

Так, представники НАБУ та САП заявили пізно ввечері 15 травня про викриття масштабної корупції у Верховному Суді.

САП та НАБУ викрили масштабну корупцію у Верховному Суді, а саме схему щодо одержання неправомірної вигоди керівництвом та суддями Верховного Суду.

Наразі проводяться розслідувальні дії. Подробиці з цього приводу будуть оприлюднені пізніше, зазначають у НАБУ.

Голова Верховного суду України Всеволод Князєв викритий у хабарництві

Водночас, за інформацією видання Цензор.нет, з посиланням на джерела в НАБУ, голова Верховного суду України Всеволод Князєв був викритий детективами бюро у хабарництві майже на три мільйони доларів. Наразі це найвищий чиновник за всю історію України, який був заарештований за хабарництво.

Видання ZN.UA із посиланням на джерело в НАБУ зазначає, що посадовець отримував гроші від людей, які виступали за рішення суду на користь олігарха Костянтина Жеваго.

Зокрема йдеться про розгляд справи стосовно права власності 40,19% акцій Полтавського гірничо-збагачувального комбінату (ПГЗК) Ferrexpo. 19 квітня Верховний суд залишив зазначені акції Жеваго, чим скасував попереднє рішення.

Проте наразі немає офіційної інформації про його причетність до цієї справи.

Засновникам видання стало відомо, що обшуки проводяться в житлових та службових приміщеннях 18 суддів Верховного Суду.

До речі, у мережі вже почала ширитись не лише інформація про викриття, але й прості підрахунки.

Зрештою, користувачі соцмереж запропонували цікаву ідею, куди спрямувати вилучений хабар.

Попри повномасштабне вторгнення, боротьба з корупцією триває в Україні. Читай, як виглядає нова антикорупційна програма на три роки.

А ще у Вікон є свій Telegram-канал. Підписуйся, аби не пропустити найцікавіше!