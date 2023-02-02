Україна

Оборудки сягають мільярдів: Україна оголосила бій корупції — неочікувані обшуки

Оксана Михайлова Ольга Чайко, Журналістка програми Факти ICTV 02 Лютого 2023, 15:00

Більше відео
0:06:51
НКРЕКП оштрафувала чотири обленерго: подробиці та коментарі Ущаповського
У тебе темно, в обленерго — штраф? Скільки постачальників уже сплатили за тривалу відсутність світла
Карта бойових дій в Україні 02.02.2023 онлайн
Актуальна карта бойових дій в Україні 2 лютого в режимі онлайн: яка ситуація на фронті
0:01:33
Перехоплені розмови окупантів: скаржаться на втрати на фронті
“Картинно-демонстративна армія впаде, як картковий будиночок”: на що жаліються окупанти в перехоплених розмовах
0:09:56
Окупанти в пологовому
Шпиталі армії РФ у пологових будинках: що відбувається в окупованому Луганську
Дивитись більше

Останні відео
0:06:51
НКРЕКП оштрафувала чотири обленерго: подробиці та коментарі Ущаповського

У тебе темно, в обленерго — штраф? Скільки постачальників уже сплатили за тривалу відсутність світла
0:04:12
Обшуки СБУ
Оборудки сягають мільярдів: Україна оголосила бій корупції — неочікувані обшуки
0:04:51
Історія підприємиці з Ірпеня Наталії Короткіної
Втратила все, але не опустила руки — як підприємиця з Ірпеня відновлює справу свого життя
0:04:25
Новобасанська громада: як люди жили під час окупації
Танками на подвір’я та “психологічний розстріл” — що пережила в окупації одна з громад Чернігівщини
0:04:54
Бійці в черзі
Поранені бійці ЗСУ без питної води, ліфта та електронних черг — що сталося
Карта бойових дій в Україні 02.02.2023 онлайн
Актуальна карта бойових дій в Україні 2 лютого в режимі онлайн: яка ситуація на фронті
0:01:33
Перехоплені розмови окупантів: скаржаться на втрати на фронті
“Картинно-демонстративна армія впаде, як картковий будиночок”: на що жаліються окупанти в перехоплених розмовах
0:09:56
Окупанти в пологовому
Шпиталі армії РФ у пологових будинках: що відбувається в окупованому Луганську
0:12:27
Як за час війни змінились умови служби жінок у ЗСУ
Маленькими кроками до великих перемог: як змінилися умови служби жінок у ЗСУ та над чим ще треба працювати
0:04:04
Культурний етнос Закарпаття
Культурний етнос Закарпаття: як світлини українського митця вразили весь світ
Більше відео
НКРЕКП оштрафувала чотири обленерго: подробиці та коментарі Ущаповського
Читати далі
У тебе темно, в обленерго — штраф? Скільки постачальників уже сплатили за тривалу відсутність світла
Історія підприємиці з Ірпеня Наталії Короткіної
Читати далі
Втратила все, але не опустила руки — як підприємиця з Ірпеня відновлює справу свого життя

Помилка

Ми використовуємо cookies, щоб проаналізувати та покращити роботу нашого сайту, персоналізувати рекламу. Продовжуючи відвідування сайту, ви надаєте згоду на використання cookies та погоджуєтесь з Політикою конфіденційності.
Погоджуюсь