Оборудки сягають мільярдів: Україна оголосила бій корупції — неочікувані обшуки

1 лютого стало днем найбільшої показової боротьби з корупцією. Правоохоронці з різних відомств напередодні прийшли до тих, кого досі вважали недоторканими.

Прізвища вражають: це й олігарх Ігор Коломойський, і Арсен Аваков, і Ігор Насалик, інші колишні й нинішні високопосадовці, зокрема з Міністерства оборони, податківці та митники.

— Нікому ми послаблювати нашу державу не дамо. Я не хочу давати політичних оцінок, які можуть бути використані цими особами в інтересах свого захисту. Але я бачу з реакції в суспільстві, що люди підтримують дії правоохоронців.

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