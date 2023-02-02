Сделки достигают миллиардов: Украина объявила бой коррупции — неожиданные обыски

1 февраля стало днём величайшей показательной борьбы с коррупцией.

Правоохранители из разных ведомств накануне пришли к тем, кого до сих пор считали неприкосновенными.

Фамилии впечатляют: это и олигарх Игорь Коломойский, и Арсен Аваков, и Игорь Насалик, другие бывшие и нынешние чиновники, в том числе из Министерства обороны, налоговики и таможенники.

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— Никому ослабить наше государство мы не дадим. Я не хочу давать политические оценки, которые могут быть использованы этими лицами в интересах своей защиты. Но я вижу из реакции в обществе, что люди поддерживают действия правоохранителей.

Следовательно, движение к справедливости ощущается. И справедливость будет обеспечена, — рассказал в своем обращении Владимир Зеленский.

Сделки, в которых их обвиняют, достигают миллиардов, и это во время войны! Президент Владимир Зеленский предупредил, что это не конец.

Каждый получит по заслуге! СБУ идентифицировала военных РФ, причастных к ракетному удару по Днепру 14 января, читай в нашем материале.